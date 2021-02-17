Валентина Матвиенко назвала размер своей пенсии
Председатель Совета Федерации рассказала, что в сети «гуляют» фейки о баснословных пенсиях чиновников.
Фото: www.globallookpress / State Duma Russia
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала бороться с ложной информацией о размерах пенсий должностных лиц и раскрыла размер своей.
По ее словам, в сети распространяют фейковые новости по поводу «баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов». Сама Матвиенко узнала в интернете о том, что якобы получает пенсию почти в полмиллиона рублей.
Валентина Матвиенко считает, что граждане очень раздражаются, когда видят завышенные цифры, поэтому нужно «подумать, каким образом давать достоверную информацию», чтобы избежать возникновению слухов и дискредитации чиновников.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какие категории граждан смогут получить выплату в 15 600 рублей.
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