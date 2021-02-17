Валентина Матвиенко назвала размер своей пенсии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала бороться с ложной информацией о размерах пенсий должностных лиц и раскрыла размер своей.

По ее словам, в сети распространяют фейковые новости по поводу «баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов». Сама Матвиенко узнала в интернете о том, что якобы получает пенсию почти в полмиллиона рублей.

«Во-первых, моя декларация открыта, в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тысяч рублей», — заявила экс-губернатор Петербурга на заседании верхней палаты.

Валентина Матвиенко считает, что граждане очень раздражаются, когда видят завышенные цифры, поэтому нужно «подумать, каким образом давать достоверную информацию», чтобы избежать возникновению слухов и дискредитации чиновников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие категории граждан смогут получить выплату в 15 600 рублей.