В ПФР пояснили, какие категории граждан смогут получить выплату в 15 600 рублей

Выплату в размере 15 600 рублей смогут получить только те граждане, кто участвует в программе государственного софинансирования пенсий, рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

В фонде пояснили, что эти граждане ежегодно перечисляют дополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии в размере от двух до 12 тысяч рублей. При взносе по 12 000 рублей в год вернуть можно 1 560 рублей, то есть 13%. За десять лет сумма выплаты составит как раз 15 600 рублей.

«Для получения вычета необходимо подать в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию и заявление на получение социального налогового вычета. Также нужно приложить документы, подтверждающие расходы по уплате дополнительных страховых взносов. Если взносы перечислялись по заявлению из заработной платы, нужна справка из бухгалтерии работодателя», — рассказали в ПФР изданию PRIMPRESS.

Ранее издание сообщало о появлении в соцсетях информации о назначении новой выплаты, которую человек якобы может получить в качестве налогового вычета по расходам на обязательное пенсионное страхование на основании сведений ПФР.

Как сообщал 5-tv.ru, Пенсионный фонд России ожидают масштабные преобразования: его могут объединить с Фондом соцстрахования и Фондом обязательного медицинского страхования в целях создания «единого окна» для получения соцподдержки, а также цифровизации всех процессов.

Также ранее сообщалось, что от должности главы ПФР освобожден Максим Топилин, а на его место назначен экс-глава Фонда социального страхования Андрей Кигим.