Какой месяц идеально подходит для рождения ребенка?

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Алина Потёмкина
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Нумеролог рассказал, как высчитать наиболее благоприятное время для того, чтобы стать мамой.

Какой месяц идеально подходит для рождения ребенка?

Фото: Depositphotos / Syda_Productions

Рождение ребенка для женщины — судьбоносный момент. Поэтому неудивительно, что представительницы прекрасного пола, планируя беременность, обращают внимание на множество нюансов. Важно не только здоровье будущей мамы, но и то, когда произойдет столь долгожданное событие — рождение малыша. Нумерологи уверены, что для каждой женщины есть наиболее благоприятное для этого время.

Эзотерик, нумеролог, таролог Артем Донсков составил для издания Wday.ru рекомендации и рассказал, как узнать подходящий период, исходя из собственной даты рождения.

«Если у меня есть дата вашего рождения, я понимаю, что вы за человек, где у вас болит, я знаю, когда у вас будут взлеты и падения. И это лишь малая часть того, о чем могут рассказать цифры», — отметил нумеролог.

По его словам, нужно сложить все цифры даты рождения будущей мамы. Допустим, она появилась на свет 23 августа 1984 года. Складываем: 2+3+0+8+1+9+8+4 = 35. Затем складываем снова полученные цифры: 3+5 = 8. Это и есть ваше число — 8. Для каждой цифры от 1 до 9 есть свой месяц или даже несколько, когда появление на свет малыша пройдет наиболее благоприятно.

Число 1 — август, сентябрь;

Число 2 — декабрь;

Число 3 — февраль;

Число 4 — март;

Число 5 — май, ноябрь;

Число 6 — июль;

Число 7 — июнь;

Число 8 — апрель;

Число 9 — январь, октябрь.

Зная подходящий лично вам месяц, можно легко рассчитать время для зачатия. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбор лунной фазы в феврале 2021 года для планирования семьи может повлиять на характер ребенка.

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Какой месяц идеально подходит для рождения ребенка?

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