Астролог назвала лучшие дни для зачатия в феврале 2021 года

Астролог и эксперт в области китайской метафизики Егорова Елена в беседе с 5-tv.ru рассказала, какие числа февраля будут благополучны для зачатия ребенка и как выбор лунной фазы может повлиять на его характер.

«Наилучшими фазами Луны для зачатия будет первая и вторая фаза из возможных четырех. Первая фаза Луны проходит с 12 по 19 февраля, это прекрасный период для зачатия ребенка. Ребенок будет добрым, отзывчивым и принесет большую радость родителям. Вторая фаза Луны будет проходить с 20 по 26 февраля. Дети, зачатые в этот период обычно здоровые, активные», — заявила астролог.

По мнению Елены, третья и четвертая фаза Луны менее благоприятна для зачатия и в феврале эти периоды будут проходить с 1 по 4 февраля и с 5 по 10 февраля.

«Самыми благоприятными датами для зачатия по лунному календарю будет 18,25 и 28 февраля. Зачатие, которое осуществится в эти дни обещает маме спокойную беременность и легкие роды, а также здоровых и крепких детей», — считает эксперт.

Помимо этих дат, есть просто хорошие даты для зачатия в этот месяц: с 6 по 12 февраля, а еще 16, 20, 21, 24 и 24 числа.

«Если вы хотите повлиять на пол ребенка, то для зачатия мальчиков следует соблюдать следующие числа: 10, 15, 16, 20,21, 25 и 26 февраля. Оставшиеся даты подойдут для зачатия девочек», — подытожила астролог.

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