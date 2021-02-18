Умер Андрей Мягков

Умер звезда «Иронии судьбы» и «Служебного романа» актер Андрей Мягков. Об этом сообщает пресс-служба МХТ имени Чехова.

Артист скончался на 83-м году жизни.

Любимец миллионов родился 8 июля в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 работал в «Современнике» и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова. Кроме этого он занимался преподаванием в Школе-студии. Мягков написал несколько книг, однако наибольшую популярность получил после ролей в кино.

Его легендарного Новосельцева из «Служебного романа» и Лукашина из «Иронии судьбы» знает и любит каждый россиянин.

Андрея Мягков также является лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.