Умер Андрей Мягков
Любимый миллионами актер скончался на 83-м году жизни.
Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru
Умер звезда «Иронии судьбы» и «Служебного романа» актер Андрей Мягков. Об этом сообщает пресс-служба МХТ имени Чехова.
Артист скончался на 83-м году жизни.
Любимец миллионов родился 8 июля в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 работал в «Современнике» и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова. Кроме этого он занимался преподаванием в Школе-студии. Мягков написал несколько книг, однако наибольшую популярность получил после ролей в кино.
Его легендарного Новосельцева из «Служебного романа» и Лукашина из «Иронии судьбы» знает и любит каждый россиянин.
Андрея Мягков также является лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.
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