«Мне очень страшно»: девочка из Читы записала видео перед тем, как ее застрелили

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Егор Измалкин
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По подозрению в убийстве девятилетней школьницы был задержан ее 32-летний сосед.

Фото, видео: Depositphotos / DmitryPoch; Вконтакте @zabrab

Девятилетняя школьница, которая накануне была застрелена в одном из жилых домов Читы, успела записать незадолго до гибели видео. В ролике, опубликованном в TikTok, она с ужасом пересказывает последние моменты своей жизни.

«У меня сейчас жесть история. У нас там сосед, он пьяный. Он стучится в дверь, всю ломает нафиг. Он несколько минут здесь стоит, стучится, орет, матерится. Мне страшно. Я с братом младшим, старшему там еще ремонт делают. Папа ушел в магазин. Я не знаю, что делать. Он просто сейчас дверь сломает. Мне очень страшно, у меня сердце бьется, жесть», — поделилась своими страхами с подписчиками девочка.

При этом, фоном на видео слышны стуки.

По информации 5-tv.ru конфликт произошел из-за того, что отец девочки делал днем ремонт. Между ним и подозреваемым произошла перепалка в подъезде, после чего мужчины разошлись. Сосед приходил еще два раза, а на третий, будучи уже в нетрезвом состоянии, видимо решил припугнуть семью и выстрелил в дверь из ружья. В это время девочка оказалась в коридоре, дробь попала в нее. Соседа задержали по подозрению в убийстве. 

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места убийства девятилетней девочки в Чите.

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