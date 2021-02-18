Стали известны место и возможная дата прощания с Андреем Мягковым
Народный артист РСФСР скончался утром 18 февраля в московской квартире на 83-м году жизни.
Фото: www.globallookpress / Russian Look
Стали известны место и возможная дата прощания с Андреем Мягковым. По словам художественного руководителя МХТ имени Чехова Сергея Женовача, траурная церемония пройдет на родных для народного артиста подмостках. Точная дата мероприятия станет известна позднее.
«Пока решаем, 20 или 21, точную информацию сообщим позже», — цитирует Сергея Женовача РИА Новости.
Андрей Мягков скончался, по предварительным данным, в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности под утро 18 февраля в московской квартире.
Актер театра и кино родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Он считался одним из самых популярных актеров Советского Союза. Народный артист РСФСР ворвался в мир кино в 1965 году с ролью дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача».
Всенародную любовь он приобрел благодаря многолетнему сотрудничеству с режиссером Эльдаром Рязановым, вылившимся в картины «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».
Несмотря на то, что Андрей Мягков считался комедийным актером, он имел в активе достаточное количество крупных драматических ролей — Алеша в «Братьях Карамазовых» Ивана Пырьева, Алексей Васильевич в «Днях Турбиных» Владимира Басова, ученый-карьерист Швырков в драме Марлена Хуциева «Послесловие». С 1987 года Андрей Мягков играл в МХТ имени Чехова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михалков и Гальцев рассказали о гранях таланта скончавшегося Андрея Мягкова.
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