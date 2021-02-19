«Таких больше не делают»: Голубкина показала редкое фото Миронова с Высоцким

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Анастасия Шадская
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Архивный снимок, на котором запечатлены дружеские посиделки, датируется 1978 годом.

Фото, видео: www.globallookpress / Aleksandr Sternin; Instagram @golubkina1973

Актриса Мария Голубкина показала уникальное фото своего знаменитого отца Андрея Миронова в компании певца Владимира Высоцкого, а также других звездных коллег. Необычным снимком 1978 года она поделилась с подписчиками  в Instagram.

В подписи к посту Голубкина сделала ремарку, что перед позированием почти все участники употребляли спиртные напитки.

«На фото: Кирилл Ласкари, Марина Влади, Высоцкий и мои родители. Все под chаuffe, исключая В. С. (Высоцкого — Прим. ред.)», — написала она.

Кирилл Ласкари — известный балетмейстер, а по совместительству — сводный брат Андрея Миронова по отцу. Марина Влади — актриса и последняя жена Высоцкого. А рядом с актером сидит его вторая жена — актриса Лариса Голубкина.

Instagram @golubkina1973

Подписчики Марии пришли в восторг от редкого снимка.

«Какие они здесь все молодые, красивые и очень счастливые!»;

«Как хорошо, что вы с нами делитесь такими фотографиями!»;

«Легендарная компания!»;

«Таких больше не делают…»;

«Благодарю за такое бесценное фото, очень трогательно, душу согрело», — написали они в комментариях.

Мария Голубкина — одна из двух дочерей Миронова, причем обеих звали Машами. В 1976 году актер развелся с первой супругой, актрисой Екатериной Градовой. От нее у него уже была трехлетняя дочка. Он женился второй раз на актрисе Ларисе Голубкиной и стал отчимом ее трехлетнего ребенка от сценариста Николая Щербинского-Арсеньева.

Сама Мария Голубкина всегда считала отцом именно Миронова. Он вырастил девочку, как родную. Будущая актриса была с ним на гастролях в 1987 году в Риге, когда актеру стало плохо прямо на сцене. Он умер, не приходя в сознание, через два дня.

Ранее 5-tv.ru писал, как Екатерина Градова рассказала, что могло спасти Андрея Миронова от смерти.

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