Песков рассказал о планах Владимира Путина в День защитника Отечества

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами рассказал о планах Владимира Путина на 23 февраля, тонко напомнив, что завтра в России рабочий день перед длинными праздничными выходными.

«Что касается 23 февраля — это выходной день в стране. Но у президента много встреч. Это не публичные, но рабочие», — пояснил Песков.

Он добавил, что День защитника Отечества для главы государства начнется с традиционного возложения венка к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. После чего продолжится работа в Кремле.

Также Песков напомнил, что накануне 22 февраля запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая, как предполагается, продлится до вечера.