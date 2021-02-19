Песков рассказал о планах Владимира Путина в День защитника Отечества

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Светлана Шевченко
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Пресс-секретарь напомнил, что глава государства продолжает свою работу в Кремле вне зависимости от праздников.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами рассказал о планах Владимира Путина на 23 февраля, тонко напомнив, что завтра в России рабочий день перед длинными праздничными выходными.

«Что касается 23 февраля — это выходной день в стране. Но у президента много встреч. Это не публичные, но рабочие», — пояснил Песков.

Он добавил, что День защитника Отечества для главы государства начнется с традиционного возложения венка к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. После чего продолжится работа в Кремле.

Также Песков напомнил, что накануне 22 февраля запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая, как предполагается, продлится до вечера.

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