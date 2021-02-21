Озноб — один из самых частых симптомов, возникающих при разных нарушениях в организме. При этом он не всегда связан с повышением температуры. О причинах появления озноба 5-tv.ru рассказала врач-терапевт, автор медицинских проектов Тина Петровская.

«Озноб очень часто возникает при гипотермии — сниженной температуре тела. Это связано с тем, что организм пытается сохранить максимальное количество тепла. Таким образом происходит спазмирование сосудов на поверхности тела», — отметила специалист.

Второй механизм, который подключается при ознобе — это вегетативная нервная система, когда происходит выброс каких-либо гормонов, также спазмирующих сосуды.

Еще одна причина озноба — передозировка лекарственными средствами или отравление, сопровождающиеся диареей и рвотой.

«Когда есть внутри нас токсины, организм централизует кровообращение для того, чтобы все неприятные вещества не разошлись по организму», — рассказала эксперт.

Озноб может возникнуть и при гормональных нарушениях — при работе щитовидной железы, или у женщин в период менопаузы и климакса во время приливов, а также при аллергозах и во время стресса.

По словам Петровской, все причины необходимо выявить, ведь озноб является звоночком, который говорит, что в организме что-то не так В таком случае необходимо обратиться к врачу.

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