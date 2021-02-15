Что является причиной звона или шума в ушах? — комментарий остеопата

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Егор Измалкин
Эксклюзив 6 153

Появление звона в ушах может говорить о многих болезнях, в том числе метаболических или кардиологических, утверждает врач Александр Евдокимов.

Фото, видео: depositphotos / SIphotography; 5-tv.ru

Звон или шум в ушах возникает при широком спектре заболеваний. В медицине его называют тиннитус. Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов рассказал 5-tv.ru, о каких проблемах организма говорит этот симптом, и как его устранить.

При возникновении острого шума или звона в ушах или в голове, в первую очередь, врач советует измерить артериальное давление. Как его повышение, так и его снижение может сопровождаться данным симптомом.

«Вам надо озаботиться тем, чтобы снизить артериальное давление или повысить, если оно упало», — советует специалист.

Если с давлением все хорошо, то следует обратиться к отоларингологу.

«Очень частая причина — это, конечно, ЛОР-патология. Это могут быть воспалительные заболевания, это могут быть поражения слухового нерва, это могут быть поражения центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями», — поясняет Евдокимов.

Среди причин появления тиннитуса медик называет воспаление или дисфункцию височно-челюстного сустава — ведь он находится рядом со слуховым проходом, а также сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического толка.

«Если в сосуде образуются бляшки, возникает некая турбулентность и завихрения крови, и мы можем воспринимать это на слух или слышать пульсирующий звон. Это связано с изменениями локального давления в видоизмененном сосуде — он начинает сильнее пульсировать», — уточняет эксперт.

Еще одной причиной шума в ушах является проблема шейного отдела позвоночника. Из-за остеохондроза также может возникать ангиоспазм или извитость сосудов, а это приводит к повышению турбулентности крови.

«Так мы тоже будем слышать шум, либо звон. Чаще всего это бывает односторонне. При тотальном поражении шейного отдела позвоночника шум может быть двусторонним», — отмечает остеопат.

На проявление неприятного симптома может повлиять и прием лекарственных препаратов — тогда необходимо проконсультироваться с врачом. Вероятно, они имеют побочный эффект.

Шум или звон в ушах может вызвать и сахарный диабет. Он поражает слуховые клетки и волоски, которые формируют нервный импульс.

«Очень часто ко мне на прием приходят люди, у которых нет ни патологий со стороны ЛОР-органов, нет атеросклеротических изменений, нет значительных проблем с шейным отделом позвоночника, но они находятся в хроническом затяжном стрессе — у них высокая тревожность. Ученые выявили, что при этом могут возникать спазмы самых маленьких мышц в организме (стремянных — Прим. ред.), которые находятся в среднему ухе», — поясняет специалист.

Если человек будет соблюдать режим труда и отдыха, попробует выйти из затяжного стресса, эмоционально расслабится, то шумы могут уйти.

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