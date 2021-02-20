«Какой-то вы опухший»: Фанаты испугались за здоровье Бориса Корчевникова

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Виктория Андреева
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Известного телеведущего фанаты с трудом узнали на свежем фото.

Фото, видео: Instagram @b.korchevnikov

Борис Корчевников, перенесший тяжелую операцию по удалению опухоли в районе головного мозга, не любит говорить о проблемах со здоровьем. Он всегда улыбчив и приветлив, предпочитает радоваться жизни, а не обсуждать свои заботы. Однако помнящие о жутком диагнозе телеведущего поклонники невольно и регулярно напоминают ему о страшных днях борьбы с болезнью.

Делают это юзеры, конечно, не со зла. Просто боятся, что любимец вновь попадет в больницу. Потому и считают своим долгом «следить» за состоянием и настроением Корчевникова.

Вот, например, на очередном снимке телеведущий показался им крайне угнетенным. Болезненности, по версии фанатов, ему придавало опухшее по неизвестным причинам лицо и темные круги вокруг глаз.

Instagram @b.korchevnikov

«Какой-то вы тут опухший, глаз почти не видно!»

«Выглядите не лучшим образом»,

«Борис, что с вами? Неужели болезнь вернулась?» — цитирует обеспокоенных юзеров Teleprogramma.pro.

Несмотря на активные обсуждения, сам Корчевников предпочел не встревать в дискуссию. Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный телеведущий уже подробно рассказывал и о своем заболевании, и комментировал слухи о »возвращении болезни».

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