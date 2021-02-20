«Две куколки»: жена Эммануила Виторгана показала подросших дочерей — фото

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Василий Заика
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Ирина Млодик выложила в сеть домашний снимок наследниц народного артиста РФ.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomohov; Instagram @irina_vitorgan

Супруга актера театра и кино Эммануила Виторгана показала подписчикам подросших дочерей. 58-летняя Ирина Млодик на своей странице в Instagram выложила домашний снимок, на котором позируют наследницы 81-летнего народного артиста РФ.

На фото малышки Этель и Клара глубокомысленно смотрят в камеру мобильного телефона на фоне шкафа с книгами. Старшая из сестер держит в руках велосипедный клаксон.

«Доченьки…», — коротко подписала публикацию Ирина Млодик.

Instagram @irina_vitorgan

Подписанные на страницу супруги Эммануила Виторгана юзеры пришли в искренне восхищение от увиденного. Пользователи пожелали девочкам здоровья и отметили, что они растут не по дням, а по часам.

«Очень хорошие девочки! Дай бог здоровья!»

«Славные дочурки!»

«Две куколки у вас растут. Счастья вашим девочкам»

«Такие разные, но такие классные! Одна другую дополняет»

«Подросли лапочки», — комментируют подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виторган и Млодик отметили 21-летие своего союза.

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