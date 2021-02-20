«Две куколки»: жена Эммануила Виторгана показала подросших дочерей — фото
Ирина Млодик выложила в сеть домашний снимок наследниц народного артиста РФ.
Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomohov; Instagram @irina_vitorgan
Супруга актера театра и кино Эммануила Виторгана показала подписчикам подросших дочерей. 58-летняя Ирина Млодик на своей странице в Instagram выложила домашний снимок, на котором позируют наследницы 81-летнего народного артиста РФ.
На фото малышки Этель и Клара глубокомысленно смотрят в камеру мобильного телефона на фоне шкафа с книгами. Старшая из сестер держит в руках велосипедный клаксон.
«Доченьки…», — коротко подписала публикацию Ирина Млодик.
Подписанные на страницу супруги Эммануила Виторгана юзеры пришли в искренне восхищение от увиденного. Пользователи пожелали девочкам здоровья и отметили, что они растут не по дням, а по часам.
«Очень хорошие девочки! Дай бог здоровья!»
«Славные дочурки!»
«Две куколки у вас растут. Счастья вашим девочкам»
«Такие разные, но такие классные! Одна другую дополняет»
«Подросли лапочки», — комментируют подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виторган и Млодик отметили 21-летие своего союза.
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