Момент мощного прорыва трубы в Петербурге попал на видео

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Нюра Незванова
Эксклюзив 1 353

В результате коммунальной аварии на Васильевском острове пострадал 38-летний велосипедист.

Фото, видео: Telegram @Vasilenkovlad2001; 5-tv.ru

Видео с моментом прорыва трубы на Васильевском острове в Петербурге оказалось в распоряжении 5-tv.ru. Коммунальная авария произошла в ночь на 20 февраля недалеко от станции метро.

На кадрах видно, что фонтан кипятка задел, в том числе и проезжающие машины. Ожоги получил велосипедист, который в этот момент проезжал рядом с местом ЧП. Он упал в горячую воду. Мужчина доставлен в больницу.

Площадь разлива кипятка составила 300 «квадратов».

Момент мощного прорыва трубы в Петербурге попал на видео

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