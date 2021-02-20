Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 февраля

Астролог Сергей Седашёв в беседе с 5-tv.ru рассказал, что в период с 22 по 28 февраля 2021 года можно будет совершить что-то по-настоящему значимое. Однако есть риск навредить уже достигнутым соглашениям и договоренностям — нужно осторожнее относиться к принимаемым решениям.

Не меньше внимания стоит уделить личной жизни — могут начаться сложности в общении с противоположным полом.

Овен — гороскоп

Для Овнов неделя благоприятная. Особую поддержку вам обещает Меркурий, который как раз выйдет из ретроградного движения. Он наделит вас сообразительностью, способностью к диалогу с окружающими, готовностью увидеть выгоду и реализовать ее. Также вы будете испытывать оптимизм, особую веру в себя, и чувствовать поддержку судьбы и окружающих.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя напряженная. Завышенные ожидания, неспособность рассчитать свои силы, излишние взятые на себя обязательства и данные обещания — могут привести к путанице и конфузам. Постарайтесь не принимать важных решений, вы можете ошибиться в расчетах.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя очень позитивная. Быстрота ума, вера в себя и в свое будущее помогут вам увидеть благоприятные возможности и быстро воспользоваться ими. Неделя хороша для умственной работы, изучения новой информации и переговоров. Вас ждут особо выгодные обстоятельства во всех этих сферах.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя относительно нейтральная и спокойная. Однако порой вам может быть сложно найти общий язык с окружающими, а иногда ваша самооценка будет подвергаться проверкам. В первой половине недели вы можете чувствовать особую эмоциональную глубину и чувствительность, скорее положительного свойства.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов продолжается напряженный период, но уже не столь драматичный. Главная особенность недели в том, что вам будет сложно найти общий язык с окружающими. Вы говорите одно — собеседник слышит другое, и наоборот. На этой почве могут возникать досадные ошибки и конфликты с окружающими.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя относительно нейтральная. Вы можете спокойно завершать начатые ранее дела, особых помех не предвидится. Первая половина недели может принести вам особую эмоциональную глубину и удовлетворенность.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит очень положительная неделя. Знакомства, контакты, общение — все будет наполнено взаимным уважением и благоприятными возможностями. Постарайтесь как можно больше общаться с окружающими, знакомиться с новыми людьми, заводить полезные связи. Это поможет вам в дальнейшем.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя скорее непростая. Возможны конфликты с окружающими, чаще всего связанные с придирками к словам, взаимным непониманием и ошибками при переговорах. Также может проверяться на прочность ваше самомнение и вера в себя.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя благоприятная. Продолжается период, когда вам следует максимально транслировать свои идеи, общаться с окружающими, вести переговоры и активно обсуждать интересующие вас задачи. Попытайтесь заручиться поддержкой влиятельных лиц или вышестоящих организаций. Период для этого очень подходящий.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам на предстоящей неделе лучше всего несколько замедлиться, погрузиться в себя и прислушаться к своему внутреннему состоянию. Возможно, вы поймете, чего хотите на самом деле. А возможно увидите, что вам нужен небольшой отдых. В любом случае, эта пауза пойдет вам на пользу.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев продолжается очень продуктивный период, связанный с умственной работой, трансляцией своих идей, обменом информацией с окружающими. Чем больше новых контактов вы сейчас заведете и чем больше идей сгенерируете — тем больше плодов получите в дальнейшем.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя нейтральная, ближе к положительной. Вы можете чувствовать всплески спонтанной активности, которые помогут вам проявить себя и заявить о своих истинных желаниях. Также в первой половине недели вы будете чувствовать особое умиротворение и эмоциональную глубину, которая поможет вам лучше понять себя.

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