Как использовать энергию двоек 21.02.2021 для осуществления желаемого

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 680

По словам астролога Олеси Мезенцевой, эта дата хоть и не является зеркальной, но подходит для наращивания душевных сил.

Фото, видео: depositphotos / ikrolevetc; 5-tv.ru

Случайное совпадение цифр — в дате, времени на часах, адресе, номере телефона — нередко заставляет людей поверить в чудо. Специально для таких энтузиастов нумерологи помогают расшифровать послания Небесной канцелярии. Чаще всего принято толковать «зеркальные даты» — те, где совпадает много цифр. Однако и здесь кроется подвох — далеко не каждый такой день на самом деле является «зеркальным», рассказала 5-tv.ru астропсихолог, таролог, мастер-рейки Олеся Мезенцева.

По ее словам, ближайшая дата — 21.02.2021 — не имеет «зеркальности», так как не читается одинаково слева направо и наоборот. Тем не менее, в этот день тоже можно получить кусочек удачи, если соблюдать и выполнять рекомендации знатоков.

«Двойка с точки зрения нумерологии — это цифра энергии. То есть, этот день будет очень сильно заряжен энергией. Поэтому вам рекомендация: не проводите его пассивно, в безделии. Направьте свою энергию, задайте вектор к своей цели, к мечте. Сделайте что-нибудь для осуществления своих планов. Высока вероятность, что что-то начнет сбываться, потому что вы уже дали Вселенной знак», — поделилась астропсихолог.

Цифры могут не только помочь наладить дела в конкретный день, но и спланировать будущее. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по дате рождения женщины рассчитать, какой месяц идеально подходит ей для рождения ребенка.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.98
0.01 89.66
0.12
Как использовать энергию двоек 21.02.2021 для осуществления желаемого

Последние новости

8:01
Готовим щи из кислой капусты — современный рецепт традиционного блюда России
7:55
Тест: Угадайте советских актрис по глазам
7:55
Скромный романтик с грустными глазами: Каким зрители запомнят Андрея Мягкова
7:45
«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
7:41
Косметолог рассказала об операциях, которые помогли Пугачевой сохранить молодость
7:38
Умер председатель заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов

Сейчас читают

Как использовать энергию двоек 21.02.2021 для осуществления желаемого
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака
Заказчиков статьи о сыне Плющенко выявит очная ставка
Кому и на сколько повысят пенсии в России с 1 апреля 2021 года?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

На Украине остановку СП-2 назвали вопросом жизни и смерти
В Петербурге ужесточили правила расселения коммуналок
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака