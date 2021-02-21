Как использовать энергию двоек 21.02.2021 для осуществления желаемого

Случайное совпадение цифр — в дате, времени на часах, адресе, номере телефона — нередко заставляет людей поверить в чудо. Специально для таких энтузиастов нумерологи помогают расшифровать послания Небесной канцелярии. Чаще всего принято толковать «зеркальные даты» — те, где совпадает много цифр. Однако и здесь кроется подвох — далеко не каждый такой день на самом деле является «зеркальным», рассказала 5-tv.ru астропсихолог, таролог, мастер-рейки Олеся Мезенцева.

По ее словам, ближайшая дата — 21.02.2021 — не имеет «зеркальности», так как не читается одинаково слева направо и наоборот. Тем не менее, в этот день тоже можно получить кусочек удачи, если соблюдать и выполнять рекомендации знатоков.

«Двойка с точки зрения нумерологии — это цифра энергии. То есть, этот день будет очень сильно заряжен энергией. Поэтому вам рекомендация: не проводите его пассивно, в безделии. Направьте свою энергию, задайте вектор к своей цели, к мечте. Сделайте что-нибудь для осуществления своих планов. Высока вероятность, что что-то начнет сбываться, потому что вы уже дали Вселенной знак», — поделилась астропсихолог.

Цифры могут не только помочь наладить дела в конкретный день, но и спланировать будущее. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по дате рождения женщины рассчитать, какой месяц идеально подходит ей для рождения ребенка.