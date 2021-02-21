Три знака зодиака, представителям которых плевать на других

Вокруг нас постоянно находятся люди, создающие на пустом месте проблемы себе и окружающим. Они буквально питаются негативными переживаниями других людей и чувствуют себя от этого более уверенными. В народе таких личностей обычно называют «энергетическими вампирами». О знаках зодиака, которые в силу своего характера чаще других намеренно создают окружающим проблемы, рассказали астрологи.

Стрелец

Представители данного знака зодиака привыкли потакать своим желаниям, они всегда добиваются своих целей, не обращая внимания на чувства окружающих. Стрельцов мало волнуют последствия получения желаемого — даже если кто-то может пострадать, они не отступятся от своей цели. Более того, этот знак зодиака наплевательски относится к потребностям других. Астрологи рекомендуют игнорировать Стрельцов, особенно если вы замечаете, что они пытаются втянуть вас в ссору.

Козерог

Козероги не совершают зла намеренно, но от этого не становится легче. Козероги любят посплетничать, обсудить все и всех. Им категорически нельзя доверять свои сокровенные тайны — иначе завтра о них узнает весь мир. Но это еще не так страшно, как буйная фантазия Козерогов — они расскажут ваши секреты в своей интерпретации, так что большая часть сведений будет значительно искажена.

Близнецы

Этот знак зодиака один из самых нестабильных и лицемерных. Чаще всего они просто идут по головам, не обращая внимания на чувства окружающих. Они часто просят прощения за свои проступки, но делают это неискренне и вскоре все повторяется вновь. Эти люди никогда не поймут и не признают своих ошибок, поэтому астрологи советуют перестать идти у Близнецов на поводу, они все равно продолжат «пить кровь» у родных и близких.

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