Звезда «Кривого зеркала» Церишенко оценил высказывание Соседова о гонорарах Галкина

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Анна Васильева
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Артист считает, что в стране много «критиков», которые якобы лучше других разбираются в спорте, медицине и юморе.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Актер и юморист Михаил Церишенко прокомментировал слова критика Сергея Соседова о неоправданно высоких заработках российских артистов. В беседе с 5-tv.ru артист заявил, что, если шоумену Максиму Галкину платят много денег — значит его труд востребован.

«Я прежде всего хочу сказать, что Максим Галкин замечательный артист. И очень талантливый человек. И потом, Максим, он же не купюра денежная, чтобы нравиться всем. Наверное, есть люди, которым он нравится. А, наверное, есть люди, которым он не нравится. К последним относится Сергей Соседов. А потом, если Максим получает сумасшедшие деньги, значит есть люди, которые готовы платить эти деньги Максиму за то, что он делает. И делает успешно», — сказал Церишенко.

Он отметил, что в нашей стране много людей, которые, совсем не разбираясь в тонкостях некоторых профессий, считают своим долгом высказать свое «экспертное» мнение.

«Пусть Соседов попробует сделать сам. Если это слишком простая профессия — смешить людей — пусть выйдет Соседов и сделает это сам. Если у него подучится, то дай Бог ему здоровья. У нас все в стране знают: как нужно лечить, как нужно играть в футбол и как нужно смешить людей. Соседов знает какой-то секрет. Ну, пусть сам покажет», — подытожил актер.

Ранее известный скандальный критик Сергей Соседов возмутился огромными гонорарами, которые получает за свои выступления юморист и шоумен Максим Галкин. По его мнению, работа Галкину не стоит практически никаких усилий. Пародии и ведение программ ему даются настолько легко, что не стоят тех денег, которые за них платят.

Ранее 5-tv.ru писал, что артист эстрады Михаил Церишенко прокомментировал высказывание певца и композитора Юрия Лозы. Исполнитель хита «Плот» разнес в пух и прах выступление Евгения Петросяна, а также заявил о деградации жанра.

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