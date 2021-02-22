🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 февраля, растущая Луна в Раке благоприятствует творчеству — в первую очередь, литературному. Некоторым знакам зодиака стоит изменить свой образ жизни и приготовиться к переменам, а для кого-то настало время влюбиться.

♈ Овен

Следование своему предназначению — это большая тема для вас на этой неделе, Овны! Звезды призывают вас найти золотую середину между тем, что вы делаете ради денег, и тем, что вы делаете ради любви. Это приблизит вас не только к богатствам, но и к истинной цели. Помните, не каждый день будет веселым и захватывающим. Тем не менее нужно продолжать свой путь.

Космический совет: оставайтесь преданным своей мечте.

♉ Телец

Вы можете сделать все самостоятельно, но останется ли тогда время на веселье? Звезды призывают вас задуматься о помощи, которую вы можете получить в данный момент. Пришло время для сотрудничества и объединения усилий с людьми, которые, как и вы, хотят принести в этот мир больше добра. Можете быть уверены, карма вознаградит вас за успех, Тельцы.

Космический совет: примите чужую помощь, вы в ней нуждаетесь.

♊ Близнецы

Звезды призывают вас отказаться от старого образа жизни и прислушаться к урокам Вселенной, которые она дает вам прямо сейчас. Пришло время довериться ей и позволить отвести вас туда, куда вам нужно. Не огорчайтесь, если с первого раза ничего не получится. Это может занять некоторое время. Верьте: то, что вы приобретете в результате, поможет вам с легкостью справиться со всеми нынешними проблемами.

Космический совет: пришло время отказаться от старого образа жизни.

♋ Рак

Настало время активно заняться своими социальными сетями, Раки. Ваша история заслуживает того, чтобы ее рассказать. Некоторым из вас правда о прошлых событиях поможет наладить отношения с близкими. Другие же могут подумать о штурме издательского мира, поработав над сценарием или собственным подкастом. Считайте это своим зеленым флагом от Вселенной!

Космический совет: расскажите всему миру вашу историю. Используйте для этого соцсети.

♌ Лев

Нам всем нужен подростковый роман, Львы. Всем нужно испытать ту любовь, которая вдохновляет писателей и поэтов. Поэтому смело ныряйте в чувства — вы заслуживаете каждую частицу любви, которую привлекли в свой мир. Одинокие Львы, не теряйте надежды. Купидон на вашей стороне и готовит сюрприз.

Космический совет: настало время влюбиться без памяти.

♍ Дева

Говорят, когда одна дверь закрывается, открывается другая. Вам скоро предстоит убедится в этом воочию, Девы. Пусть вам кажется, что сейчас все шиворот-навыворот, вот-вот в вашей жизни произойдет большой прорыв. Да, это изменение может потрясти вас до глубины души, как и большинство внезапных перемен, но помните, что вы не должны преодолевать все в одиночку. Позвольте себе опереться на друзей и близких.

Космический совет: приготовьтесь к резким переменам в жизни.

♎ Весы

Пришло время яростно защищать свои личное и рабочее пространства, Весы. Не бойтесь ответить «нет», когда сочтете это необходимым. Звезды указывают, что вас ждет прорыв на рабочем фронте. То, над чем вы работали, чтобы показать себя всему миру, вот-вот воплотится в жизнь. Только найдите потом минутку, чтобы поблагодарить Вселенную.

Космический совет: начните яростно защищать свои личное и рабочее пространства.

♏ Скорпион

Легко ставить условия другим людям. Однако истинная любовь не знает «если» и «но». Истинная любовь вообще не понимает языка разума. Поэтому примите людей такими, какие они есть. Сделайте сознательное усилие, чтобы увидеть свет в каждом. Чем больше вы проявите сострадания, тем быстрее в вашу жизнь придут баланс и гармония.

Космический совет: научитесь принимать людей такими, какие они есть.

♐ Стрелец

Начинать новый проект всегда тяжело. Есть множество нюансов, которые нужно выяснить. Однако не пугайтесь этого процесса, Стрельцы. Начните с того, что уже знаете. Вы найдете способ узнать оставшиеся подробности по мере продвижения вперед. Цитата Алана Уотта может помочь вам в этом: «Единственный способ понять смысл перемен — это погрузиться в них и двигаться вместе с ними».

Космический совет: пришло время взяться за новый проект.

♑ Козерог

Вы можете следовать всем правилам, но разве это доставит вам удовольствие, Козероги? Звезды призывают вас переосмыслить ситуацию и нарушить правила, которые вы сами придумали для себя. Нет, результат не будет идеальным и с первой попытки у вас вряд ли что-то получится. Однако, как только вы войдете в колею, все обернется таким успехом, какого никогда раньше не было.

Космический совет: нарушьте правила, которые сами для себя придумали.

♒ Водолей

Вы хорошие рассказчики, Водолеи, и всегда умели обращаться со словами. Сегодня звезды просят вас подключиться к вашему внутреннему литературному гению и дать миру то, чего он никогда раньше не видел. Процесс творения потребует определенной степени изоляции, но это жертва, которую вы можете себе позволить.

Космический совет: перенесите на бумагу историю, которую давно хотели всем рассказать.

♊ Рыбы

Рыбы, вы в трех секундах от чуда. Действительно хотите сдаться сейчас? Последний этап проекта обычно является самым сложным. Некоторые из вас, возможно, задумываются о резкой смене образа жизни. Доверьтесь своему сердцу при принятии решения. Как только вы встанете на свой путь, вам будут посланы правильные возможности.

Космический совет: продолжайте двигаться вперед.

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