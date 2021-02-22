«Была надежда, что поправится»: коллега о смерти звезды «Улиц разбитых фонарей» Жданова

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», актер театра «На Литейном» Александр Жданов скончался 21 февраля. О кончине 70-летнего артиста стало известно из сообщения на официальной странице театра в Facebook. Коллега по цеху покойного Сергей Якушев в беседе с 5-tv.ru признался, что кончина Жданова выбила из колеи всю труппу театра.

«Слов нет. Замечательный человек, партнер. В нескольких спектаклях и я с ним играл, и супруга. Конечно, большое горе для всех нас. Была надежда, что он все-таки поправится, но вчера вечером нам сообщили, и как-то даже упали мы все духом, не знаем, как сегодня вечером работать», — сказал актер.

По его словам, в последнее время Жданов тяжело болел, в театре даже собирали помощь для него. На сцену он уже не выходил, но продолжал общаться с артистами. Особенно много внимания уделял молодежи, полагая, что за ней — будущее театра.

«Всегда интересовался, как дела у молодых. Всегда с нами общался, не только по работе, приходил в нашу компанию. Если кто-то новенький приходит в театр, всегда подходил, знакомился — что, как, у кого учился», — поделился Якушев.

Александр Жданов служил в театре «На Литейном» 45 лет. На его счету более 40 ролей. В кино он появлялся в эпизодах сериала «Улицы разбитых фонарей — 3», картинах «Долгие версты войны», «Последнее лето детства», «Старшина» и многих других. Причина смерти, а также дата и место похорон актера пока не сообщаются.

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