Умер известный театральный режиссер Николай Хомяков

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 40 0

Заслуженный артист РФ скончался в свой 88-й день рождения.

Умер театральный режиссер Николай Хомяков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Заслуженный артист России Николай Хомяков умер в свой 88-й день рождения 29 сентября. Об этом сообщили в некрологе на сайте Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина.

«Ушел из жизни Николай Иванович Хомяков, режиссер и театральный деятель, отдавший театральному искусству Красноярского края более 30 лет своей яркой творческой жизни», — гласит публикация.

Он также был ведущим режиссером в Абаканском областном русском драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова и в Минусинском драмтеатре. Режиссер поставил 20 спектаклей, — «Милый друг» по Ги де Мопассану, «Наша бабушка Гулливер, или Мы получаем квартиру» по Р. Солнцеву, «Женщины Нискавуори» по Х. Вуолийоки, «Я, женщина» по В. Мережко, «Последний срок» по повести В. Распутина и другие.

Хомякова удостоили звания заслуженного артиста России в 2003 году.

Ранее скончался знаменитый музыкальный критик Сергей Соседов. Ему устроили пышные похороны, на которые пришли многие представители российского шоу-бизнеса, коллеги и друзья журналиста.

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