Директор театра «На Литейном» рассказал о продолжительной болезни Жданова

Актер Александр Жданов, который накануне скончался в возрасте 70 лет, в последнее время редко появлялся в театре «На Литейном», где трудился, из-за продолжительной болезни. Об этом 5-tv.ru рассказал художественный руководитель учреждения Сергей Морозов, который много работал с артистом.

«Это был человек, который безумно любил жизнь. Он безумно любил театр. Относился к жизни и к работе, как к празднику. Это был человек-юмор. Репетиции с ним — не работа, а наслаждение», — поделился воспоминаниями режиссер.

Режиссер напомнил, что Жданов отдал сцене «На Литейном» без двух недель 45 лет и все это время умел поддержать коллег, радовался успехам как сверстников, так и младших артистов. Морозов сравнил появление Александра Михайловича в труппе с восходом солнца. Однако тот перед смертью все реже появлялся на сцене.

«В мелодии театра „На Литейном“ этой ноты будет катастрофически не хватать. Несмотря на то, что Александр Михайлович достаточно давно болел и последние месяцы нечасто появлялся в театре, тем не менее мы все ощущали, что он где-то рядом. Даже будучи больным он всегда шутил по поводу того, что происходит с ним, и что происходит в театре», — заявил Морозов.

Коллега Жданова отметил, что уход артиста — горькая потеря как для родного театра, так и для всей петербургской культуры.

На счету актера более 40 ролей. В кино он появлялся в эпизодах сериала «Улицы разбитых фонарей — 3», картинах «Долгие версты войны», «Последнее лето детства», «Старшина» и многих других. Причина смерти, а также дата и место похорон знаменитости пока не сообщаются.

Как 5-tv.ru писал ранее, актер Сергей Якушев рассказал, что уход Александра Жданова из жизни стал ударом для всей труппы театра «На Литейном».