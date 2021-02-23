Екатерина Градова верила, что от смерти во время болезни ее спасла молитва

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Анастасия Шадская
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Первая жена актера Андрея Миронова скончалась 22 февраля на 75-м году жизни.

Екатерина Градова верила, что от смерти во время болезни ее спасла молитва

Фото: Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя" (1979)

Покойная актриса Екатерина Градова верила, что однажды ее спасла от смерти сила молитвы. Это случилось в конце 1980-х — тогда исполнительница роли радистки Кэт в «Семнадцати мгновениях весны» сильно заболела.

Градовой было очень тяжело — пришлось бросить работу в театре, почти два года безвылазно провести дома. Но лечение не помогало. Актриса сильно похудела, близкие боялись за ее жизнь, пишет сайт KP.RU.

Помогла сила молитвы — так считала экс-супруга актера Андрея Миронова.

«Однажды случайно услышала, как врач сказал моим родным: „Забирайте ее, пусть хоть последний Новый год дома встретит“. Вот тогда я обратилась к Богу, и болезнь отступила», — призналась как-то Градова в интервью.

Чудесное излечение привело Екатерину Георгиевну к вере. Она стала учиться в Свято-Тихоновском Богословском институте, ездила по монастырям и святым местам. В одной из паломнических поездок встретила и новую любовь.

Физик-ядерщик Игорь Тимофеев и «радистка Кэт» познакомились в Оптиной пустыни, а уже в 1991 году поженились. Годом позже супруги взяли на воспитание новорожденного мальчика из детского дома. Алексею Суховеркову сейчас уже 28 лет.

Последние годы Екатерина Градова жила в деревне Горки во Владимирской области. Она часто виделась со своей старшей дочкой Марией Мироновой. От нее у актрисы осталось двое внуков — 28-летний Андрей и полуторагодовалый Федор.

Звезда «Семнадцати мгновений весны» умерла 22 февраля в Москве. Ей было 74 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны детали смерти Екатерины Градовой.

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