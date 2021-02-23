Нумерологи по дате рождения определили самых страстных и активных любовников

В нумерологии считается, что каждая цифра, которая встречается человеку на жизненном пути, непременно несет в себе смысл. Это касается даже времени, которое показывают часы, когда на них смотрят. Что уж говорить о дате рождения. Специалисты в этой области научились высчитывать так называемое число любви, которое определяет характер человека в амурной сфере.

К счастью, определить это значение для себя или своего потенциального партнера может каждый. Достаточно просто сложить до получения одинарного числа все цифры из даты и месяца своего рождения. Например, если вы родились 25 ноября, то необходимо сложить 2+5+1+1. Таким образом, ваше число любви будет «9».

Итак, обладатели каких значений числа любви по мнению нумерологов являются самыми неразборчивыми при выборе сексуальных партнеров?

Число любви «1»

Секс для обладателей этого числа любви является синонимом свободы. Поэтому с моногамностью у Единиц могут возникать проблемы. Точнее, даже не у них, а у тех, кто ждет от них беспрекословной верности. Несмотря на то, что носители этого числа любви хорошие родители, жить в классическом браке у них получается плохо.

Число любви «3»

Если у вас есть хоть немного обаяния и сексуальной энергии, то у вас есть все задатки для того, чтобы свести с ума Тройку. Только надо помнить, что обладатели этого числа любви так будут реагировать не только на вашу энергию, но и на сексуальность других людей, что, как правило, рано или поздно заканчивается разрывом отношений.

Число любви «5»

Творчество является главным в отношениях для Пятерки. А какое же творчество возможно без экспериментов, в том числе и сексуальных? Поэтому прежде чем остепениться, Пятерка предпочтет вволю насладиться жизнью, испробовать разных партнеров и познать как можно больше в области плотских утех.

Число любви «9»

Броситься во всепоглощающую страсть с головой — это про Девятку. Люди с этим числом любви готовы на все ради новых ощущений в отношениях. Они могут быть верными, но если хоть на секунду заскучают, то без зазрений совести поменяют партнера, чтобы продолжать наслаждаться сексуальным разнообразием.

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