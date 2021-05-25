Американские журналисты составили ТОП-5 самых сильных армий мира

Издание The National Interest опубликовало рейтинг самых сильных армий мира. Журналисты американского консервативного журнала при составлении списка использовали уникальную формулу и учитывали ряд факторов, основанных на силе, национальных особенностях, а также на топографии и геостратегии.

Соединенные Штаты Америки

Вооруженные силы США в 2021 году с небольшим, но устойчивым отрывом возглавили рейтинг самых сильных армий мира. По мнению авторов публикации, американские военные имеют в активе внушительный оборонный бюджет и масштабную инфраструктуру. Количество действующих военнослужащих и тех, кто находится в резерве, в том числе, позволило армии Соединенных Штатов обойти конкурентов. Журналисты издания утверждают, что оборонная промышленность страны способна поставлять на вооружение самое современное оборудование. Американская военная авиация якобы превосходит соперников по количественным и качественным параметрам. Кроме прочего, США имеют в своем распоряжении самое большое количество авианосцев.

Россия

Российская армия, по мнению американских журналистов, прошла стадию восстановления после спада в отрасли и приступила к глобальной модернизации военно-воздушных сил и флота. На текущий момент Вооруженные силы РФ могут похвастаться новым поколением субмарин, несущих на борту стратегические и крылатые ракеты. Данный факт играет на значительное сокращение отрыва от американских конкурентов.

Нарастающая мощь корветов и небольших военных судов указывает на особое внимание Минобороны РФ к охране береговой линии. Кроме прочего, Россия, как и прежде, «утирает нос» американцам по всем категориям наземного вооружения.

Разработка многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 говорит о том, что Москва заинтересована в безоговорочном превосходстве в воздушном пространстве и развитии средств борьбы с малозаметными средствами Соединенных Штатов.

Китай

Военные Поднебесной, как склонны считать журналисты The National Interest, заметно отстают от России и США. Тем не менее Пекин инвестирует значительные средства во все армейские подразделения. Авторы рейтинга отмечают, что благодаря бюджету и огромному количеству годных к военной службе граждан, Китай может в короткий срок в разы увеличить свою обороноспособность. В настоящее время сырьевые ресурсы Поднебесной направлены на реализацию ряда довольно амбициозных программ в части производства и закупки средств вооружения.

Индия

По мнению американских журналистов, потенциал индийских военных основан на их колоссальных трудовых ресурсах и умопомрачительном количестве годных к строевой службе жителей страны. Нью-Дели имеет относительно небольшой оборонный бюджет и существенно отстает от трех ведущих мировых держав. Индийская армия вооружена достаточным количеством танков и артиллерийских установок.

Власти страны сохраняют позиции импортера в области оборонной промышленности. Несмотря на это, правительство развивает лицензионное производство и способствует заключению сделок по передаче технологий.

Япония

Вооруженные силы Японии второй год подряд прочно занимают пятую строчку рейтинга The National Interest. На расположение в списке оказывает влияние развитая военная инфраструктура и немалый оборонный бюджет, а также хорошо оснащенный эсминцами и подлодками флот страны. Японская армия уступает всем вышеперечисленным из-за небольшого объема наземных средств обороны.