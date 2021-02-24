«Всю ночь тошнило»: Манукян с перемотанной головой рассказал о перенесенной операции

Популярный российский блогер и музыкант Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, опубликовал в сторис на своей странице в Instagram жуткие кадры. На записи он лежит с перемотанной бинтами головой, при этом непонятно где он находится — в больнице или дома.

«Всем привет. Вчера была операция. Уже все хорошо. Я так говорю потому что голоса нет. Всю ночь меня тошнило. Но ничего, нормально, прорвемся», — заявил Манукян на видео.

Instagram @dava_m

Пока не известно, в связи с чем блогеру потребовалось хирургическое вмешательство и в каком состоянии он сейчас находится.

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались после двух лет отношений. Разрыв случился в январе 2021 года, почти сразу после дня рождения ведущей. Оба тяжело переживают финал отношений, и предпочитают избегать прямых разговоров на тему личной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова выпустила первую песню после расставания с Давой.