На Троекуровском кладбище готовятся к похоронам знаменитой актрисы Екатерины Градовой. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

Руководству театра «Ленком», где работает дочь Градовой Мария Миронова, удалось добиться того, чтобы артистку похоронили на «Аллее звезд». Там же находится могила скончавшегося 18 февраля звезды «Служебного романа» Андрея Мягкова. Директор театра Марк Варшавер заявлял ранее, что оказал содействие по организации похорон семье ушедшей из жизни актрисы.

5-tv.ru

Екатерина Градова родилась в 1946 году в Москве в семье архитектора. Будущая артистка училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. Первым ее супругом был Андрей Миронов. Всенародную любовь актриса завоевала благодаря своим героиням в многосерийных фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

Народная артистка РСФСР скончалась в Москве 22 февраля в возрасте 74 лет. Причиной ее смерти стало острое нарушение кровоснабжения головного мозга.

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