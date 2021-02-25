🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 февраля, растущая луна в знаке Льва покажет, насколько приложенные вами усилия оказались достаточными для осуществления задуманного, и были ли они направлены в нужное русло. Сегодня лучше отстраниться от мелких дел, суеты и ненужного общения — сосредоточьтесь на главном. Упорно трудящимся будет сопутствовать удача. Этот день идеально подходит для начала крупных проектов, так как задуманное сегодня буквально обречено на успех.

♈ Овен

Выбирать между отношениями и финансовой независимостью не нужно. Все можно сочетать, если вы умеете слушать друг друга и договариваться. Не бойтесь, что романтическая связь выбьет почву из-под ваших ног. Не стоит также думать, что влюбленность помешает творческим планам. Наоборот, именно нежные чувства к партнеру смогут подарить вам вдохновение для создания лучших своих работ.

Космический совет: не выбирайте между творчеством и отношениями, сочетайте их!

♉ Телец

Бесконечно прокручивать в голове переживания — гиблое дело, Тельцы. Таить душе боль и обиды — тоже. Ваше желание самостоятельно решать свои проблемы похвально, но оно может привести вас к еще большим трудностям. Не всегда полезно быть скрытным одиночкой, иногда нужно хотя бы с кем-то поговорить. Если не доверяете тем, кто рядом, воспользуйтесь помощью профессионала. Разобраться в себе нужно как можно скорее, иначе внутренние конфликты начнут действовать на вас разрушительно.

Космический совет: поговорите с кем-то о том, что вас угнетает.

♊ Близнецы

Близнецам жизненно необходимы свежие впечатления. Жажда приключений, сдобренных риском и адреналином, может сподвигнуть некоторых представителей этого знака к незабываемому приключению. Однако, пускаясь во все тяжкие, сохраняйте бдительность — в ближайшие дни Вселенная будет посылать знамения, которые укажут верное направление. Помните, что не все близкие люди будут согласны с вашими планами. Отпустите потребность всем угодить — действуйте ради себя.

Космический совет: выбирайте путь самостоятельно, всем советчикам не угодишь.

♋ Рак

Если вы приглядитесь, дорогие Раки, вы увидите, что со временем некоторые вещи становятся только лучше. Принятые однажды непростые решения оказываются верными, а перемены, даже самые нежеланные, приводят к лучшему. Да, звучит банально, но такова правда жизни, и вашей истинной силой будут смирение и благодарность Вселенной. Каждый день благодарите судьбу и близких людей за то, что с вами происходит, это сделает вас счастливее!

Космический совет: благодарите близких, жизнь, Вселенную — они все на вашей стороне!

♌ Лев

В любви есть что-то такое, от чего хочется петь и танцевать. И сегодня прекрасный день для того, чтобы погрузиться в чувства с головой! Поблагодарите вашего избранника за подаренное счастье, представьте, что дальше будет только лучше и только интереснее. Перспективы более чем радужные, не правда ли? Те Львы, которые до сих пор не признались в чувствах, должны как можно скорее это сделать — сейчас вы имеете большие шансы на взаимность, звезды вам помогут! Любят ли вас в ответ? Не узнаете, пока не спросите!

Космический совет: смело выражайте свои сокровенные чувства.

♍ Дева

Девам сегодня будет трудно сделать выбор, принять решение. Звезды советуют не действовать сгоряча, держаться установленного плана, не проявлять ненужный героизм. Старайтесь взвешивать свои эмоции, обдумывать каждый шаг, иначе рискуете сбиться с намеченного пути к заветной цели. Даже если в вашем сценарии есть недочеты, и они проявили себя, не стоит от него отказываться. Скорректируйте курс и дерзайте!

Космический совет: без резких движений! Не отступайте от намеченного плана.

♎ Весы

Ничто в нашей жизни не постоянно. Меняются не только времена года и обстоятельства, это происходит и с людьми. Не надейтесь, Весы, что окружающие навсегда останутся такими, какими были десять лет назад. Ваши завышенные ожидания ничего не исправят, не вернут прошлого, они будут лишь тяготить вас. Пришло время принять ваших близких такими, какие они есть.

Космический совет: проявите сочувствие и позвольте людям быть такими, какие они есть.

♏ Скорпион

Путь на пьедестал был нелегким, Скорпионы. Вы бесчисленное количество раз испытывали искушение сдаться. Тем не менее, вы продолжали верить в любовь, которая свела вас, и именно эта любовь помогла вам расти и развиваться вместе с партнером. Сегодня вы испытаете вновь обретенную любовь и уважение к любимому человеку — насладитесь этими чувствами и будьте щедры по отношению к избраннику.

Космический совет: вы испытаете вновь обретенную любовь и уважение к любимому человеку.

♐ Стрелец

Стрельцам звезды советуют сегодня приберечь свою гордость для более подходящих ситуаций. В этот непростой для вас день не отказывайтесь от помощи со стороны, особенно от более опытных коллег, друзей, специалистов. Поделитесь профессиональными планами с единомышленниками — вместе вы сможете свернуть горы!

Космический совет: не отказывайтесь от помощи со стороны.

♑ Козерог

Где вы видите себя через год? Помогают ли предпринимаемые вами шаги приблизиться к желаемому месту назначения? На пути к цели не забывайте порой оглядываться по сторонам. Держите в голове общий план и старайтесь всегда понимать, насколько вы от него отклоняетесь в экстренных ситуациях. Действовать наобум сейчас нельзя, к успеху приведут только внимательность и усердие. И точное следование плану!

Космический совет: планирование и четкое следование алгоритму — работайте над этим!

♒ Водолей

В любой момент у вас есть два варианта: выбрать то, что безопасно, или внести радикальные изменения в привычный порядок вещей. В глубине души вы прекрасно понимаете, что вам нужно второе! Пора выйти из зоны комфорта, Водолеи. Пришло время сделать тот шаг, на который у вас раньше не хватало смелости. Решитесь, другого шанса может и не появиться! Рискните, и ваша жизнь никогда не будет прежней!

Космический совет: пришло время для решительного шага. Возможно, вы больше никогда не получите эту возможность.

♓ Рыбы

Не все идет по вашему плану, Рыбы, и это нормально. Некоторые представители этого знака зодиака могут оказаться в трудной ситуации, но не фатальной. Проявите собранность, смиритесь с некоторыми обстоятельствами, взгляните на происходящее со стороны. Вам будет легче идти дальше, если вы поймете главное — не все замыслы Вселенной вам подвластны, и она не должна перед вами отчитываться! Ваше душевное спокойствие важнее всего остального, не ставьте его под удар.

Космический совет: приостановите битву, проявите смирение, успокойте нервы.

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