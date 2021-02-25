«Полный бред»: брат Миланы Тюльпановой опроверг слухи о ее госпитализации

Младший брат Миланы Тюльпановой опроверг слухи о ее экстренной госпитализации. Ранее появилась информация, что бывшая жена футболиста Александра Кержакова попала в реанимацию.

Владислав Тюльпанов выложил видео с пояснением ситуации в сторис на своей странице в Instagram.

«Пришлось экстренно выходить на связь, потому уже звонили из журналов разных. Я нахожусь дома после дня рождения Любы (Любови Успенской — Прим. ред.), — сказал он. — Все нормально, с Миланой тоже. Это все полный бред».

О предположительной госпитализации Миланы стало известно из ее блога в Instagram. В сторис девушки неизвестный пользователь написал, что Тюльпанову увезли в больницу. Якобы ее без сознания нашел в загородном доме младший брат. Как только появилось заявление Владислава, он тут же был удален.

Милана Тюльпанова — старшая дочь покойного петербургского политика Вадима Тюльпанова. Она была замужем за футболистом Александром Кержаковым. В браке родила ему сына Артемия и воспитывала его ребенка от второй жены — Игоря. В 2018 году девушка объявила о разрыве с мужем, а тот вскоре обвинил ее в подготовке его заказного убийства.

Ранее 5-tv.ru писал, как Милана Тюльпанова заявила о том, что ее новый муж оказался мошенником.