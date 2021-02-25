«Выжимали до последней капли»: Лановой стал жертвой обмана перед смертью
Режиссер Вячеслав Моцардо рассказал, что встреча народного артиста СССР с незнакомкой стала для него роковой.
Фото: www.globallookpress / Павел Кашаев
Василий Лановой за несколько лет до смерти оказался жертвой эксплуатации своей названой представительницы, и это могло отразиться на его здоровье. Об этом заявил знакомый скончавшегося актера Вячеслав Моцардо.
По его словам, несколько лет назад с Лановым связалась некая женщина. Заявив, что она продюсер, дама предложила свои услуги по организации концертов. Лановой пытался отказаться, но она оказалась настойчивой.
«В 2015 году Василий Семенович упомянул, что его втянули в „Армию и культуру“. Организация с точно таким же названием существует давно при Министерстве обороны. Зачем и кому потребовалось создавать еще одну, понятия не имею. Был момент, Василий Семенович заподозрил, что его дурачат», — рассказал Моцардо в интервью сайту KP.RU.
Он уговаривал Ланового отказаться от участия в организации, даже помог составить соответсвующее обращение, но артист не воспользовался им.
Между тем женщина провозгласила себя директором Ланового. Она постаралась отрезать актера от окружения, при этом начав организовывать мероприятия с его участием, даже во время пандемии. В силу своей интеллигентности, считает Моцардо, Лановой не мог отказаться от них, ведь его ждала публика. Не смог актер отказаться и от гастролей, которые стали последними.
«На сцену выходил без маски. А после концерта его просили делать общие фотографии, подписывать афиши. Его эксплуатировали, выжимали до последней капли. <…> Мы с ним беседовали по телефону за две недели до его смерти. Он подкашливал, что сам и подтверждал. А заразился, думаю, именно на гастролях», — заявил Моцардо.
Василий Лановой почувствовал симптомы коронавируса в начале января. Вскоре с поражением 5% легких его госпитализировали. В клинике ему провели операцию, после которой актера подключили к аппарату ИВЛ. Состояние знаменитого пациента резко ухудшилось 28 января. Он был экстренно переведен в отделение реанимации. Вечером того же дня Василий Семенович умер на 88-году жизни. Церемония прощания с народным артистом СССР состоялась 1 февраля в его родном театре. Его похоронили на Новодевичье кладбище.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какая судьба ждет спектакли с Лановым в театре Вахтангова.
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