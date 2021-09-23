Боли в челюсти и мизинце: кардиолог назвала нетипичные симптомы инфаркта

Острая боль в груди, резкий скачок давления, внезапная одышка. Примерно так мы представляем себе инфаркт — и нередко именно это и происходит. Но приступ может пройти незаметно или сообщить больному о себе совершенно необычными в нашем понимании способами. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru кардиолог Наталья Гаврилюк назвала нетипичные симптомы инфаркта и озвучила факторы риска развития этого заболевания.

Безболевой инфаркт

В этом случае человек, переживший приступ, даже не знает о произошедшем. О том, что он перенес инфаркт, пациенту становится известно позже, например, во время планового обследования у врача.

Боль, но не в груди

Неприятные ощущения в этом случае проецируются не на ту область, которая чаще всего болит при классическом инфаркте миокарда.

«Описаны варианты, когда болит шея слева, челюсть слева, левая рука. Обычно боли левой руки сопровождают боли в грудной клетке. Но иногда при остром инфаркте миокарда болит только левая рука. Описаны даже случаи, когда болел только левый мизинец», — сказала кардиолог.

Абдоминальный инфаркт

При такой разновидности инфаркта боли локализуются в верхней половине живота.

«Очень часто такой инфаркт миокарда раньше, да и сейчас, путали с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Такие пациенты чаще всего попадают сначала к хирургам. Если им вовремя делают ЭКГ и появляется в их судьбе кардиолог, который понимает, что это нетипичная форма инфаркта миокарда, все благополучно может закончиться», — пояснила медик.

Аритмический инфаркт

Эта форма сердечного приступа проявляется в виде различных аритмий.

«На первом плане в клинической картине доминирует нарушение ритма, различные блокады. То есть сердце не проводит импульсы. Есть жизнеугрожающие аритмии, при которых пациент может потерять сознание или даже может развиться клиническая смерть», — сказала Наталья Гаврилюк.

Церебральный инфаркт

Такой инфаркт связан с острым нарушением мозгового кровообращения, при котором происходят нарушения в нервной системе.

«То есть симптоматика со стороны нервной системы. Это могут быть головокружения, головные боли, потеря сознания и тошнота», — объяснила эксперт.

По словам Натальи Гаврилюк, все нетипичные формы инфаркта миокарда тяжело диагностировать. Для того чтобы себя подстраховать, пациенту необходимо понимать, что с нетипичным сердечным приступом могут столкнуться абсолютно все. Особенно это касается тех, кто находится в группе риска: женщины, люди с сахарным диабетом, пациенты с различными нарушениями нервной системы и с ожирением. Основные меры профилактики инфаркта: контроль сахара в крови, контроль артериального давления, поддержание правильного веса и отказ от вредных привычек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врачи назвали пять эффективных способов снизить давление. Медики рассказали, как без лекарств действенно уменьшить риск гипертонии — самого распространенного заболевания сердечно-сосудистой системы.