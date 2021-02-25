Медик призывает отказаться от диеты, спровоцировавшей гибель писательницы Шелдон

Стремление быть вечно красивыми и желанными толкает людей на необдуманные поступки. Кто-то ложится под нож хирурга, кто-то изводит организм жесткими диетами. И если в первом случае есть шанс выйти из больницы живым и здоровым, то второй метод «преображения» нередко бьет по работе всего организма.

В интервью 5-tv.ru врач гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала о самом страшном и смертельно опасном способе похудения — сухом голодании.

Суть такой новомодной диеты в полном отказе от еды и воды. Причем голодающий не просто избегает чрезмерного потребления жидкости, он не имеет права даже чистить зубы и умываться — исключается любое попадание капель воды на тело и внутрь. По заверениям медика, данный способ более походит на пытку, чем на метод избавления от лишних килограммов.

«При сухом голодании организм расходует жиры более интенсивно, чем при влажном, обычном. Человек теряет воду через кожу, легкие, почки — до 1,5 -2 литров жидкости, поэтому быстро приходит в состояние обезвоживания», — объяснила Дианова.

Медик отметила, что к такой диете может прибегать исключительно здоровый во всех отношениях человек. Речь идет о нормальном функционировании внутренних органов, отсутствии хронических и наследственных заболеваний, адекватных результатах биохимических анализов крови, кала и мочи, печеночных ферментов и многих других показателях.

Метод сухого голодания, со слов Нурии Диановой, может применяться в исключительных случаях и только под надзором медиков.

«Человек может обойтись без воды до трех дней, дальше идут серьезные процессы обезвоживания, которые могут привести к летальному исходу. Особенность сухого голодания в том, что быстрее наступает кетоацидотический криз (переход организма на питание за счет внутренних ресурсов — Прим. ред.). Происходит больше потери массы тела, 2-3 килограмма в сутки. Сухое голодание считается самым жестким методом, чтобы на него решится, надо быть абсолютно здоровым», — подчеркивает медик.

Накануне 5-tv.ru рассказывал о том, что совсем недавно жертвой голодания стала молодая писательница, 20-летняя Аделина Шелдон. Истощенное тело девушки обнаружили в одной из квартир на юго-западе Москвы. В ее холодильнике почти не было еды, а в личном дневнике красовались записи о стремлении быть худой и размышления на тему модных диет.

Прибегала ли восходящая звезда литературного мира к «сухому» методу — доподлинно неизвестно. Несмотря на это, Нурия Дианова предостерегает всех мечтающих о стройном теле от диет, сравнимых с пытками.

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