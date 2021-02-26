Владелец взорвавшегося суши-бара в Нижнем Новгороде: «Ребята, она жива!»
Александр Ильин лично сопроводил, пострадавшую в результате ЧП девушку, до больницы и рассказал о ее состоянии здоровья.
Фото, видео: 5-tv.ru, Instagram @alexande_ilin
Владелец суши-бара, который взорвался сегодня утром в жилом доме Нижнего Новгорода, Александр Ильин на своей странице в Instagram рассказал о состоянии пострадавшей в результате ЧП сотрудницы заведения.
«Натаха, скажи «привет»!"
«Привет…» — тихо простонала девушка, которой в этот момент занимались медики в карете «скорой помощи».
«Ребята, она жива! Мы вместе»
Сотрудница суши-бара была в эпицентре взрыва и находилась под завалами несколько часов. Когда с ней смогли установить связь спасатели, то она постоянно поддерживала с ними диалог, пока они пытались до нее добраться.
«У нее легкие ожоги. По-моему, кости все целы. Она в реанимации», — рассказал о состоянии девушки Александр, когда ее доставили в больницу.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры спасения девушки из-под завалов разрушенной пристройки. По последним данным, всего пострадавших трое. Из двух подъездов жильцы были эвакуированы в пункт обогрева. Предварительной причиной ЧП пока назван хлопок бытового газа. Однако, как уже подтвердили в МЧС, здание не было газифицировано, а владелец суши-бара опроверг использование в помещении газовых баллонов.
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