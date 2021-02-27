«Не сказала спасибо»: директор «Ленкома» раскрыл зарплату неработающей Поргиной

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина получает внушительную зарплату в театре «Ленком», хотя давно не выходит на его подмостки. Такая же практика существует в отношении еще нескольких актеров. Об этом рассказал директор театра Марк Варшавер в интервью сайту Teleprogramma.pro.

По его словам, Николаю Караченцову и его супруге после ДТП, в которое попал актер в 2005 году, решили продолжить выплачивать зарплату.

«Караченцов много лет болел. Он получал 200 тысяч рублей в месяц вместе с Поргиной до последнего дня. Пока не ушел из жизни, — рассказал Варшавер. — И сегодня Поргина нигде не играет, редко заходит в театр, но она получает зарплату. Поргина не сказала спасибо. Но мне и неважно. Такому великому артисту можно платить и помогать».

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Любопытно, что сама Людмила Поргина про сохранившийся за ней оклад в «Ленкоме» никогда не упоминала. Она призналась, что получает повышенную пенсию — 53 тысячи рублей.

Театр «Ленком» платит за былые заслуги не только Поргиной. Зарплату получают также вдова актера Олега Янковского — актриса Людмила Зорина, а также вдова Евгения Леонова — Ванда.

«И до этого получал Всеволод Дмитриевич Ларионов. Он не работал несколько лет, но ему платили. Это святое, благо, это надо делать. И я хочу, чтобы другие театры брали пример с нас», — резюмировал Марк Варшавер.

Николай Караченцов попал в страшное ДТП в 2005 году. Он так и не смог вернуться к полноценной жизни и актерству. В 2018 году народный артист РСФСР скончался.

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