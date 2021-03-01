Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель рассказала о состоянии госпитализированного сына

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель рассказала о самочувствии госпитализированного сына. На вопрос о состоянии Богдана знаменитость ответила в разделе сторис в беседе с подписчиками в Instagram.

Ребенок оказался в больнице несколько дней назад с высокой температурой. Врачи частной клиники поставили двухлетнему малышу диагноз гнойная ангина.

«Дай Бог, хорошо. Завтра домой, сегодня докапать антибиотик — и все», — поделилась Рапунцель.

Один из пользователей уточнил у Алены, хорошо ли ей спится, пока ребенок болеет. Это возмутило светскую львицу.

«А вы спокойно спите, если не напишите какую-то чушь? Я каждый день с ребенком. К сожалению, на работе в мое положение мало кто может входить. И я в детстве тоже лежала с бабушкой в больнице, когда мама работала и поднимала семью с двумя детьми сама», - разозлилась звезда телестройки.

Instagram @alenatoffi_official

Звезда «Дома-2» объяснила, что Богдан находится на лечении с бабушкой. А сама она умудрилась за это время заболеть. К счастью, тест на коронавирус оказался отрицательным.

Отвечая на вопросы фанатов, Рапунцель традиционно "бросила камень в огород" в адрес отца Богдана — Илью Яббарова. Оказалось, что он не навещал сына в больнице.

«Нет, я все сама на своих маленьких женских плечах. Насколько я знаю, он сейчас тоже болеет, так что не приезжал», — добавила девушка.

Яббаров и Рапунцель сошлись на «стройке любви», несмотря на массу проблем в отношениях. В феврале 2019 году у них родился сын Богдан, но вскоре пара распалась. Алена назвала причиной этого измены возлюбленного.

Ранее 5-tv.ru писал, как Илья Яббаров обвинил Алену Рапунцель в манипуляции ребенком.