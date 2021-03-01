Экс-участница группы Little Big найдена мертвой в петербургской квартире
Анна Кастельянос последнее время не выходила из дома. Ее навещали волонтеры.
Фото: Instagram @annakast
Экс-участница группы Little Big найдена мертвой в петербургской квартире. Анна Кастельянос последнее время не выходила из дома. Ее навещали волонтеры.
По информации 5-tv.ru, именно пришедшая навестить актрису 28 февраля волонтер сообщила о ее смерти в полицию и скорую. Известно, что у Анны была третья группа инвалидности. О причинах смерти пока не сообщается.
Популярность Анна Кательянос (Каст) получила благодаря своей необычной внешности. Ее рост не превышал 130 сантиметров. Поклонники прозвали ее «маленькое счастье». Мать звезды русская, а отец кубинец. Еще в советские годы он приехал в Ленинград, где познакомился с работницей завода «Большевик».
В биографии Анны не только участие в популярной группе Little Big. В ее фильмографии значатся сериалы — «Ментовские войны», «Клад», «Пером и шпагой».
Весной прошлого года Кастельянос в интервью 5-tv.ru, как снимались первые клипы Little Big, который теперь поедет покорять «Евровидение».
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