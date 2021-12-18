ТОП-6 знаков зодиака, от которых не дождешься подарков

Люди делятся на тех, кто любит дарить подарки и тех, кто обожает их получать. Астрологи назвали сразу шесть представителей зодиакального круга, которые крайне негативно относятся к лишним тратам и не очень любят радовать презентами окружающих.

Козероги

Козероги, как типичные представители стихии земли, часто обеспокоены своим материальным состоянием. Дело не в скупости — скромность в расходах дает им ощущение финансовой стабильности и безопасности. Они экономят на мелочах, готовы отложить важную покупку до сезона распродаж, отлично разбираются в скидках и скрупулезно ведут домашний бюджет.

Вопреки этому, подарки Козероги все же делают. Но в основном это касается самых близких — членов семьи и друзей. Если же в обмен на дорогой подарок подарить им что-то неравноценное, то Козероги это запомнят. С большой долей вероятности, больше они на таких людей тратиться не будут.

Девы

Девы часто живут на широкую ногу — дорогое жилье, качественная техника, одежда известных брендов. Но такие подарки представители этого знака готовы делать только самим себе. Здоровый эгоизм и страсть к планированию на годы вперед подсказывает им, что дарить что-то серьезное даже друзьям не стоит.

Подарки от Дев обычно куплены с большой скидкой или по акции. Не жертвуют такие люди денег и на благотворительность — слишком хорошо помнят, как нелегко дался им этот заработок.

Раки

Рожденные под знаком Рака — тихие и домашние люди. Они редко выходят в свет, а все заработанное стремятся вложить в семейный бюджет или отложить на будущее. Они не любят дарить подарки, не видят в этом смысла.

Особенно тяжело дается Ракам необходимость сдавать деньги на подарки к дню рождения коллег. А от праздника, где все покупается вскладчину, Ракам проще отказаться. Своим близким представители этого знака зодиака также стараются не дарить ничего лишнего. В лучшем случае это будет полезная в хозяйстве вещь — например, кастрюля или утюг.

Тельцы

Тельцов часто зовут «денежными» — обычно они хорошо зарабатывают, и словно притягивают к себе деньги. Но при этом не любят тратить накопления — будь то дорогостоящие вещи или подарки.

Если Телец не дарит подарков знакомому, значит тот ему не особенно интересен. Самым близким и родным, несмотря на сложное отношение к тратам, они могут подарить что-то очень дорогое и редкое. Также Тельцы готовы помогать друзьям в сложной финансовой ситуации, хотя тяжело переносят вид опустевшего кошелька.

Рыбы

Рыбы заслужили себе место в рейтинге жадных на подарки знаков зодиака по одной простой причине. В целом, они очень щедры и охотно тратят деньги на подарки друзьям и родным. Но только до тех пор, пока у них все хорошо с доходами.

Стоит финансовой стабильности Рыб пошатнуться, как их характер резко меняется. Им становится свойственна скупость, прижимистость, зависть чужому благосостоянию. Они готовы экономить на всем — от одежды до продуктов. Многие Рыбы изводят членов семьи, если те не следуют их примеру.

Из такого состояния Рыбы выбираются не сразу, пишет World Fashion Channel. Но когда с деньгами снова все становится хорошо, в их жизнь возвращается радость и желание дарить подарки.

Близнецы

Близнецы — крайне общительные люди, постоянно окружены большим количеством друзей и приятелей. Так что при планировании расходов им нужно учитывать много факторов. Кроме того, они внимательно относятся к финансовому планированию и внушительную часть заработка откладывают на «черный день».

Часто вместо покупки нового Близнецы передаривают то, что вручили им самим. Правда, иногда они готовы потратиться — если прилюдно пообещали подарить что-то серьезное. Чтобы не ударить в грязь лицом, представители этого знака обязательно купят очень дорогой подарок. Но, возможно, в душе будут долго об этом сожалеть.

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