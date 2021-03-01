Радикулит?! Накануне смерти экс-солистку Little Big осмотрел врач

Экс-солистка группы Little Big Анна Кастельянос, возможно, могла бы прожить долгие годы, если бы не халатность медиков. Такое предположение озвучила обнаружившая ее тело волонтер Галина Мамедова. Она рассказала 5-tv.ru, что еще за несколько дней до смерти покойная почувствовала себя хуже.

«Я, когда у нее была 26-го, ей было совсем плохо. У меня даже переписка сохранилась на телефоне, она мне писала, что не сможет открыть дверь, очень больно идти, — рассказала волонтер. — Она мне открыла, и я прямо слышала, что она со слезами идет. Она мне сказала: „Держи меня, я сейчас упаду“. Я ее на руках отнесла на кресло, на кухне посадила, намазала ей спину, лекарств дала».

Кастельянос выглядела так плохо, что Галина предложила вызвать врачей.

«Она сказала, что не нужно. У нее был врач накануне 25-го числа, сказал, что ерунда все, лекарства прописал», — добавила Мамедова.

Галина оставила ее и ушла на работу. После этого они еще некоторое время переписывались. А потом Кастельянос перестала выходить на связь — отвечать на сообщения и звонки.

«Я думала, может, плохо ей совсем, до телефона дойти не может. Но я работала в тот день и не могла прийти. Я звонила в скорую, узнавала, может, скорая забрала. Я думала — вот приду, дверь выломаю, а ее дома нет. Я очень сильно беспокоилась, дергалась и с утра после ночной смены пошла к ней».

Позже Галина обнаружила, что после ее ухода Анна так и не закрыла дверь в квартиру.

«Подошли к двери, она была приоткрыта, открыли и увидели в прихожей ее».

Мамедова не знает, что точно могло стать причиной смерти Кастельянос. Ведь от радикулита — именно такой диагноз поставили покойной участковый врач и медики из скорой помощи — она умереть не должна была.

«Возможно, это халатность врачей. Потому что я удивилась, что скорая и врач ее на дальнейшее обследование не отправили», — предположила волонтер.

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