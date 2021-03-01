«Это не самоубийство» — Дана Борисова о причинах смерти экс-участницы Little Big

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 4 882

Тело 39-летней Анны Кастелянос было найдено в ее квартине в минувшие выходные.

Фото, видео: Instagram @annakast; 5-tv.ru

Тема:
Little Big

Экс-участница популярнейшей группы Little Big Анна Кастельянос произвела на телеведущую Дану Борисову «впечатление сильного человека». Осенью «маленькое счастье», как ее называли поклонники, принимала участие программе «Star Парад с Даной Борисовой».

«Она очень увлекалась экологией. Сама ходила и рассортировывала виды мусора. Для нее это было очень важно. Конечно, физические недостатки они компенсировались какой-то силой духа», — подчеркнула в интервью 5-tv.ru Борисова.

По словам телеведущей, Анна очень много говорила о животных и природе.

«Искренне соболезную. Я надеюсь, что это не самоубийство. Она не была похожа на самоубийцу», — заявила Дана Борисова.

Instagram @annakast

Как сообщал ранее 5-tv.ru, тело 39-летней Анны Кастелянос было найдено в ее квартине в минувшие выходные. Звезда последнее время тяжело болела и не выходила из дома. Ее регулярно навещали волонтеры.

Тема:
Little Big
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