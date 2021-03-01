«Это выбор ее души»: таролог о причинах смерти экс-солистки Little Big
Анна Кастельянос была найдена мертвой 28 февраля в Петербурге.
Фото, видео: Instagram @annakast; 5-tv.ru
Бывшая солистка группы Little Big Анна Кастельянос умерла, потому что этого хотела ее душа. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала таролог Марианна Абравитова.
«Причины ее смерти и ухода с нашего земного плана я, разложив карты Таро, не увидела в ее инвалидности. Это выбор ее души, — поведала Абравитова. — Она больше не смогла оставаться здесь в этом человеческом мире, и ее душа приняла такое решение. Она покинула нас по собственному желанию».
Таролог дала краткую, но емкую характеристику покойной Анне Кастельянос.
«Она была яркой звездочкой: актриса, певица, экс-участница Little Big, работала в свое время с детьми в школе. Ее рост не превышал 130 сантиметров. Она была маленьким человеком, если считать в сантиметрах, но большой единицей, если переводить это в талант», — добавила Абравитова.
По мнению таролога, вся жизнь покойной была борьбой. С самого детства Кастельянос приходилось справляться как с собственными комплексами, так и с давлением общества. Но она не сдавалась и своим примером доказывала другим маленьким людям, что нужно жить на полную катушку.
«Такие же, как она, смотрели на нее и зажигались от нее. Потому что в любом состоянии можно проживать очень яркую, насыщенную жизнь, проявляться и быть самодостаточным», — рассказала Марианна.
Хотя последние месяцы жизни из-за тяжелой болезни и инвалидности Кастельянос была практически прикована к постели, умерла она не только из-за последствий недугов. Если бы ее душа этого не захотела, певица могла бы выдержать и не такое, уверена таролог.
Бывшую солистку Little Big нашла мертвой в ее квартире волонтер. Артистке было 39 лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что певец Илья Прусикин рассказал об умершей экс-солистке Little Big Анне Кастельянос.
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