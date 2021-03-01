«Для меня она всегда жива»: Илья Прусикин об умершей экс-солистке Little Big

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Анастасия Шадская
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Анну Кастельянос нашли мертвой 28 февраля в петербургской квартире.

Фото, видео: Instagram @annakast, @iliyaprusikin

Тема:
Little Big

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин почтил память скончавшейся 28 февраля Анны Кастельянос. Раньше она была одной из солисток музыкального коллектива. Посвященный ей пост певец выложил на личной странице в Instagram.

«Не стало хорошего человека… С Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big, но в дальнейшем наши пути разошлись, — написал Прусикин. — В Ане жизненной энергии и силы было больше, чем в нас всех… Но судьба распорядилась иначе… Для меня она всегда жива!»

Instagram @iliyaprusikin

Многочисленные подписчики музыканта выразили соболезнования по поводу случившегося.

«RIP»;

«Господи, какой ужас, я в шоке»;

«Я только вчера смотрел „Четыре свадьбы“ с ней»;

«Вечная память», — написали они.

Некоторые же упрекнули Прусикина за то, что он забыл старую подругу и ее былые заслуги.

«Сколького добилась в теле инвалида. Даже страшно подумать, если бы такая душа попала в полноценного человека. Наверное, она перевернула бы мир. И без нее начало LB затянулось»;

«И сразу все ее вспомнили»;

«Какова истинная история создания названия группы? Действительно ли оно в честь Ани и Олимпии?»

Анну Кастельянос нашли мертвой 28 февраля дома в Петербурге. Последние недели она не выходила из дома из-за проблем со спиной, и ей требовалась помощь. Именно волонтер и обнаружила тело женщины в последний день зимы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова думает о причинах смерти экс-участницы Little Big.

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