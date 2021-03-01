«Для меня она всегда жива»: Илья Прусикин об умершей экс-солистке Little Big
Анну Кастельянос нашли мертвой 28 февраля в петербургской квартире.
Фото, видео: Instagram @annakast, @iliyaprusikin
Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин почтил память скончавшейся 28 февраля Анны Кастельянос. Раньше она была одной из солисток музыкального коллектива. Посвященный ей пост певец выложил на личной странице в Instagram.
«Не стало хорошего человека… С Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big, но в дальнейшем наши пути разошлись, — написал Прусикин. — В Ане жизненной энергии и силы было больше, чем в нас всех… Но судьба распорядилась иначе… Для меня она всегда жива!»
Многочисленные подписчики музыканта выразили соболезнования по поводу случившегося.
«RIP»;
«Господи, какой ужас, я в шоке»;
«Я только вчера смотрел „Четыре свадьбы“ с ней»;
«Вечная память», — написали они.
Некоторые же упрекнули Прусикина за то, что он забыл старую подругу и ее былые заслуги.
«Сколького добилась в теле инвалида. Даже страшно подумать, если бы такая душа попала в полноценного человека. Наверное, она перевернула бы мир. И без нее начало LB затянулось»;
«И сразу все ее вспомнили»;
«Какова истинная история создания названия группы? Действительно ли оно в честь Ани и Олимпии?»
Анну Кастельянос нашли мертвой 28 февраля дома в Петербурге. Последние недели она не выходила из дома из-за проблем со спиной, и ей требовалась помощь. Именно волонтер и обнаружила тело женщины в последний день зимы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова думает о причинах смерти экс-участницы Little Big.
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