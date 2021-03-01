Барецкий показал фото тату на попе, из-за которого хотел судиться с экс-солисткой Little Big

Шоумен Стас Барецкий показал фото татуировки, из-за которой у него случился конфликт со скончавшейся накануне экс-участницей Little Big Анной Кастельянос. Снимком он поделился на своей странице в Instagram.

«А вот та самая татуха на **** (ягодицах — Прим. ред.), из-за которой у меня и случился конфликт с Анной Каст, ныне покойной! Я не на что не намекаю!» — написал музыкант.

Ранее он рассказывал, что очень разозлился на Анну после того, как клиент ее тату-салона сделал наколку с портретом Барецкого на «пятой точке». Он признался, что хотел устроить «погром», и даже судиться с Каст, которая повесила в салоне снимок с наколкой и даже поместила его в рамку. Instagram @stas_bareckiy

Подписчики Барецкого оценили «произведение искусства». Оно стало поводом для колкостей в адрес шоумена.

«Сейчас тоже сделаю, подожди»;



«Там тебе самое место», — написали в комментариях.

Тело Анны Кастельянос, также известной как Анна Каст, было найдено накануне в ее петербургской квартире волонтером, которая регулярно навещала ее. У звезды была третья группа инвалидности, и она почти не выходила из дома. 39-летняя женщина до последнего боролась с тяжелой болезнью. Предварительной причиной смерти Каст называют сердечную недостаточность.

Как сообщал 5-tv.ru ранее, Барецкий простил скончавшуюся экс-солистку Little Big и теперь намерен взять на себя организацию похорон.