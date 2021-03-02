Правительство РФ поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом в интервью РИА Новости заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам спикера верхней палаты парламента, вопрос может быть решен уже в ближайшее время.

«Хочу сказать, что сейчас по поручению президента Российской Федерации правительство уже прорабатывает этот вопрос. И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет», — сказала Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что в настоящее время кабмин ищет источники бюджетного финансирования в целях проведения ежегодных индексаций.

Валентина Матвиенко добавила, что говорить о точных сроках начала применения средства защиты от инфляции пока преждевременно. Председатель верхней палаты парламента выразила предположения, что индексация стартует в новом бюджетном цикле. Совет Федерации держит этот вопрос под контролем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минтруде предложили изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию.