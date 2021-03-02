Правительство РФ поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

|
Василий Заика
1 257

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, в настоящее время идет поиск источников бюджетного финансирования.

Правительство РФ поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

Фото: Depositphotos / yli9445yli9445

Правительство РФ поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом в интервью РИА Новости заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам спикера верхней палаты парламента, вопрос может быть решен уже в ближайшее время.

«Хочу сказать, что сейчас по поручению президента Российской Федерации правительство уже прорабатывает этот вопрос. И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет», — сказала Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что в настоящее время кабмин ищет источники бюджетного финансирования в целях проведения ежегодных индексаций.

Валентина Матвиенко добавила, что говорить о точных сроках начала применения средства защиты от инфляции пока преждевременно. Председатель верхней палаты парламента выразила предположения, что индексация стартует в новом бюджетном цикле. Совет Федерации держит этот вопрос под контролем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минтруде предложили изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.04
-0.40 89.45
-0.92
ТОП-5 знаков зодиака, которые не против внебрачных связей

Последние новости

14:39
Туристический потенциал Карелии обсудили в правительстве республики
14:30
«Как нас кормили» — Мишустин пообедал в школьной столовой Барнаула
14:30
«Мы еще погуляем вместе»: Как помирились Любовь Успенская и ее дочь Татьяна?
14:17
Семь человек задержаны во время акции в поддержку соратника Саакашвили
14:16
Клипы для взрослых, раrtу для богемы: странные факты из жизни экс-солистки Little Big
14:11
Песков назвал «недоразумением» приглашение Маском Путина в Clubhouse

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, которые не против внебрачных связей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-4 знака зодиака, под которыми чаще рождаются любовницы, а не жены
«На этой кухне рождалась вся история Little Big» — одно из последних интервью Анны Кастельянос

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака