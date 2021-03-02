Экс-тренер ФК «Спартак» Олег Романцев перенес операцию

Бывшему главному тренеру футбольного клуба «Спартак» Олегу Романцеву проведена операция. Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов, пишет «Спорт-экспресс».

По его словам, хирургическое вмешательство прошло успешно, Романцев чувствует себя хорошо.

«Клуб следит за ситуацией и готов оказать любую поддержку», — добавил представитель «Спартака».

Ранее стало известно об экстренной госпитализации бывшего тренера сборной РФ и «Спартака» Олега Романцева. У 67-летнего спортсмена был диагностирован инфаркт.