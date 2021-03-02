Экс-тренер ФК «Спартак» Олег Романцев перенес операцию

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Нюра Незванова
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Ранее стало известно об экстренной госпитализации заслуженного тренера в реанимацию одной из московских клиник.

Экс-тренер ФК «Спартак» Олег Романцев перенес операцию

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Бывшему главному тренеру футбольного клуба «Спартак» Олегу Романцеву проведена операция. Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов, пишет «Спорт-экспресс».

По его словам, хирургическое вмешательство прошло успешно, Романцев чувствует себя хорошо.

«Клуб следит за ситуацией и готов оказать любую поддержку», — добавил представитель «Спартака».

Ранее стало известно об экстренной госпитализации бывшего тренера сборной РФ и «Спартака» Олега Романцева. У 67-летнего спортсмена был диагностирован инфаркт.

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