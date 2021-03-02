Олеся Малибу заявила о нападении в метро Москвы

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Алина Потёмкина
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Модель утверждает, что нападавший ее «усадил в угол и начал душить».

Олеся Малибу заявила о нападении в метро Москвы

Фото: Instagram @monashkaoo

Эпатажная модель Олеся Малибу сообщила о нападении на нее в столичном метро. Девушка рассказала в Instagram, что инцидент произошел на стации «Таганская» накануне вечером. По ее словам, она уже написала на обидчика заявление в полицию.

«Только вернулась из отдела! Написала заявление! Караулил меня постоянно на "Таганке", куча угроз и преследование!» — пожаловалась подписчикам модель.

По словам звезды, нападавший — давно преследующий ее фанат, некий Дмитрий Перваков. Он якобы набросился на нее, «усадил в угол, начал душить». Другие подробности инцидента не известны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании злоумышленников, избивших музыканта «Машины времени».

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