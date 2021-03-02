Кому в России увеличат пенсии в марте и апреле?

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Алина Потёмкина
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Некоторые граждане смогут получить до 10 тысяч рублей.

Кому в России увеличат пенсии в марте и апреле?

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Весной практически ежегодно меняется порядок получения пенсий. Это может касаться размера выплат, сроков, а также отдельных категорий граждан. 5-tv.ru рассказывает, какие перемены наступят для пенсионеров в ближайшие два месяца.

Досрочная выплата пенсий в марте

Из-за Международного женского дня Пенсионный фонд России (ПФР) изменит график выдачи пенсий. Тем, кто обычно получает деньги 8 числа, выдадут пенсию на почте 6 марта. В тех отделениях, которые работают пять дней в неделю, в этот день также выплатят средства тем, кто обычно ходил за ними 9 числа. В некоторых отделениях 6 марта также выдадут деньги и тем, кто получает пенсию 5, 6, 7 и 8 числа каждого месяца. Уточнять график рекомендуется в конкретном отделении Почты России.

Кому выплатят 10 тысяч рублей?

Ежегодно в России проводится индексация пенсий. В текущем году она уже была сделана для неработающих пенсионеров — выплаты повысили на 6,3%. В среднем по стране прибавка составила порядка тысячи рублей. Однако некоторые представители этой категории граждан могут претендовать на десять тысяч рублей, пишет ФАН. Речь идет о малоимущих россиянах, чья пенсия не дотягивает до уровня прожиточного минимума. Согласно новой схеме индексации, сначала пенсию будут повышать до этого уровня, а уже после индексировать.

Кому повысят пенсии с 1 апреля?

Рост выплат ожидает несколько категорий пенсионеров и во втором месяце весны. В первую очередь, он коснется тех, кто получает социальную пенсию — это россияне, которым не хватило стажа или назначены низкие пенсионные коэффициенты. Для них пособие возрастет на 2,6%. Такая же индексация ждет и получателей государственных пенсий — инвалидов, ветеранов, сирот, вдов военнослужащих, родителей погибших призывников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам.

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