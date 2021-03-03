Из-за чего Бари Алибасов выпал из окна и сломал ногу?

Бари Алибасов снова попал в больницу! СМИ пишут: продюсер выпрыгнул со второго этажа! Что происходит с основателем группы «На-На»? Правда ли он смертельно болен? Как шоумен оказался в Калининграде? И в чем обвиняют его сына? Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В интернет попали фото Бари Алибасова в инвалидной коляске. Снимки повергли в шок поклонников артиста! Видимо он настолько плох, что уже не может передвигаться самостоятельно! Следом появилась еще более пугающая новость: якобы продюсер получил множественные переломы после падения из окна. Что это было — нелепая случайность или попытка свести счеты с жизнью?

«Находим папу орущего, лежащего в кровище с костью, которая ему пробила кожу, разорвала. Соответственно осколок кости вышел непосредственно наружу», — рассказал о падении отца его сын.

Все произошло в Калининграде, где сейчас обосновался сын продюсера Бари-младший. Отец приехал к нему отдохнуть и восстановить силы. А попал на больничную койку. Алибасову сделали экстренную операцию.

Бари с трудом отходил от наркоза, не узнавал родных.

«Ты мой папа, ты это помнишь? У тебя тоже папа есть? Тоже. Причем его тоже Бари Алибасов зовут», — разговаривал с Алибасовым в больнице его сын.

Навестить его в больнице пришла внучка Амелия. Вот только дедушка оказался немного занят. Как всегда, весь в работе. Деловые переговоры! Правда, вместо телефона — листок бумаги.

Впрочем, по словам сына, в их семье все это — обычное явление. У Бари-старшего уже давно проблемы с памятью. И порой он ведет себя достаточно странно.

«Папа может помнить что-то из прошлого. Он может еще как-то эти вещи вспоминать. Но на данный момент он здесь и сейчас находится две — три минуты. У него Корсаковский синдром», — рассказал о состоянии отца Алибасов-младший.

«Нарушается ориентация человека в пространстве, то есть, он может не узнавать людей. А те события, которые проваливаются человек может выдумывать какие-то свои фантазии», — прокомментировал врач-невролог Сергей Длин.

Родные переживают за будущее Бари Алибасова. Есть опасения, что ему грозит деменция.

«Если к Корсиковскому синдрому еще подключится и деменция классическая, уже папу мы никогда говорящего не увидим, складного как минимум говорящего», — переживает сын продюсера.

Из госпиталя Алибасова доставили прямиком в квартиру, которую снимает в Калининграде его наследник. Ежемесячная аренда — 55 тысяч рублей. Но молодой человек всерьез задумывается выкупить апартаменты за 12 миллионов.

Бари-младший с гордостью показывает новое жилье. Квартира площадью 90 квадратных метров находится в самом престижном районе города.

Есть даже кабинет с библиотекой. Правда, по прогнозам врачей, продюсер сможет приступить к работе не раньше, чем через три месяца. Впереди — долгое восстановление. Врач-реаниматолог Елена будет помогать звездному пациенту возвращаться к обычной жизни.

«Самое главное — массаж. И не дать легким застояться. Будем переворачиваться, будем двигаться, будем делать зарядки», — рассказала о плане реабилитации Алибасова врач.

Сын с нетерпением ждет момента, когда Бари-старший сможет снова вернуться в обойму. Признается: с финансами сейчас плохо. Вся надежда на знаменитого папу.

«Ты заработать должен, у тебя мало. Твоего наследства мне мало. Заработай. Много денег, пожалуйста», — дал наставления звездному папе его сын.

«Сын, сколько смогу заработаю. Но я надеюсь все-таки сам и спущу», — обнадежил отпрыска Бари Каримович.

Коллеги и друзья продюсера неоднократно обвиняли молодого человека в корысти. Якобы, он использует больного отца, чтобы обогатиться. Заставляет его принимать участие в съемках против воли.

Была даже версия, что Бари-младший специально пытается

выставить шоумена неадекватным. Ведь в случае, если папу признают недееспособным, сын станет его опекуном. И получит право распоряжаться деньгами и имуществом.

«То, что Бари Алибасов лечился недавно в психиатрической больнице, то, что у него есть расстройства с памятью, то что у него были проблемы с алкоголем. Все это говорит, что вероятность того, что суд его лишит дееспособности, очень велика», — объяснил адвокат Евгений Розенберг.

Сам молодой человек никогда не скрывал, что известная фамилия помогает ему зарабатывать хорошие деньги. Но уверяет: он любит отца. И не желает ему зла.

«Мне его же друзья говорят: „Ты ***** сын, ты пытаешься отобрать наследство, ты хочешь свести его в могилу, зарабатываешь на его шоу“. Ну, мне плевать!» — пожаловался Бари-младший.

Бари-младший очень переживает, что не уследил за пожилым продюсером и тот оказался на операционном столе. Наследник шоумена рассказал: отец не выпадал из окна. Алибасову показалось, что он опаздывает на концерт. Он решил вспомнить молодость и лихо съехать по перилам. Только возраст уже не тот и с реакцией проблемы.

«Когда человек хреново ходит и с пожарной лестницы, начинает съезжать вот на этих перилах, получается не очень приятная история. У него проблемы с кровообращением конечностей. Это голова, кора головного мозга, это ноги», — рассказал сын Алибасова.

Наследник шоумена уверен: через несколько месяцев создатель легендарной группы «На-на» придет в форму и снова ворвется в родной шоу-бизнес!