Звезда «Отеля Элеон» прокомментировала слухи о беременности от Ивана Янковского

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Анна Васильева
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Актриса Диана Пожарская попросила фанатов уважать их с внуком народного артиста СССР личное пространство.

Фото, видео: Instagram @dianapozharskaya

Звезду сериала «Отель Элеон» Диану Пожарскую заподозрили в беременности от Ивана Янковского еще в конце февраля. Тогда актриса опубликовала в Instagram снимок в легкой пижаме, которая создала впечатление, будто под ней кроется округлившийся живот. В интервью SPLETNIK.RU знаменитость прокомментировала слухи о своем интересном положении.

«Я не беременна. С Ваней я не живу. Мы лишь друзья и ничего больше. Мне очень неприятно, когда таким образом пытаются очернить мою репутацию с малознакомым человеком. Всем мир», — сказала актриса.

При этом в ее микроблоге появились сразу два фото с внуком народного артиста СССР Олега Янковского. Глядя на них, сложно поверить, что Диана и Иван «малознакомые люди».

«И чтобы снять раз и навсегда все вопросы (отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство). У нас все хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь», — написала звезда в комментариях.

Instagram @dianapozharskaya

В феврале информацию о беременности звезды и скором пополнении в семействе Янковских подтверждали в Telegram. По данным анонимных источников из сети, мама актера — Оксана Фандера — вовсю готовится к свадьбе молодых. А ради дорого Ивана Диана Пожарская якобы даже решила сменить веру и принять иудаизм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ради Дианы Пожарской внук Янковского якобы бросил дочь рокера Кинчева.

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