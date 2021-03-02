Звезда «Отеля Элеон» прокомментировала слухи о беременности от Ивана Янковского

Звезду сериала «Отель Элеон» Диану Пожарскую заподозрили в беременности от Ивана Янковского еще в конце февраля. Тогда актриса опубликовала в Instagram снимок в легкой пижаме, которая создала впечатление, будто под ней кроется округлившийся живот. В интервью SPLETNIK.RU знаменитость прокомментировала слухи о своем интересном положении.

«Я не беременна. С Ваней я не живу. Мы лишь друзья и ничего больше. Мне очень неприятно, когда таким образом пытаются очернить мою репутацию с малознакомым человеком. Всем мир», — сказала актриса.

При этом в ее микроблоге появились сразу два фото с внуком народного артиста СССР Олега Янковского. Глядя на них, сложно поверить, что Диана и Иван «малознакомые люди».

«И чтобы снять раз и навсегда все вопросы (отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство). У нас все хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь», — написала звезда в комментариях.

Instagram @dianapozharskaya

В феврале информацию о беременности звезды и скором пополнении в семействе Янковских подтверждали в Telegram. По данным анонимных источников из сети, мама актера — Оксана Фандера — вовсю готовится к свадьбе молодых. А ради дорого Ивана Диана Пожарская якобы даже решила сменить веру и принять иудаизм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ради Дианы Пожарской внук Янковского якобы бросил дочь рокера Кинчева.