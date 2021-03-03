Знаменитый российский модельер Вячеслав Зайцев 2 марта отпраздновал свое 83-летие. Кутюрье страдает болезнью Паркинсона и редко радует публику своим появлением. Несмотря на неизлечимый недуг, Зайцев отметил День рождения. Да еще как! В банкетный зал именинник зашел с тростью, но пританцовывая. На его лице красовалась коронная лучезарная улыбка. Публика встретила великого маэстро аплодисментами. Видео с вечеринки в Instagram показала дизайнер Светлана Топалова.

Instagram @svetlanatopalova

На торжество по случаю дня рождения кутюрье пришло множество знаменитостей. Например, Алла Пугачева, которая знакома с именинником уже больше 40 лет. Именно Зайцев когда-то создал для Примадонны ее знаменитый красный балахон. Пугачева, которая за столом заняла самое почетное место, рядом с виновником торжества, рассказала гостям о своем отношении к Вячеславу Зайцеву.

«Этот человек — часть меня. Практически он сделал мой имидж. Я считаю, что времена идут, люди стареют, но то, что сделал Слава — это никогда не постареет. Это никогда не выйдет из моды, потому что это сама жизнь», — сказала Пугачева.

На праздник к модельеру также пришли народный артист РСФСР Лев Лещенко и актриса Татьяна Михалкова. Певец исполнил для именинника композицию «Многая лета» а супруга народного артиста РСФСР Никиты Михалкова сказала много теплых слов в адрес своего давнего друга. Также среди гостей мероприятия были замечены юморист Максим Галкин и шоумен Николай Васильев. А при входе в банкетный зал для гостей пел экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков.

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев несколько лет назад признался поклонникам, что страдает от болезни Паркинсона. На данный момент лекарства от этого недуга не существует. Однако сын модельера, его бывшая жена и внучки всячески поддерживают Зайцева и постоянно находятся рядом с ним.

Ранее 5-tv.ru сообщал о болезненном состоянии Вячеслава Зайцева на вручении премии «Золотое Веретено», которое всерьез обеспокоило поклонников.