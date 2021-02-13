«Масла не пожалели»: Тарзан выложил фото 75-летней мамы Королевой в дерзком мини

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Рита Цветкова
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С помощью яркого снимка стриптизер поздравил экстравагантную тещу с юбилеем — Людмиле Порывай исполнилось 75 лет.

Фото, видео: Instagram @tarzan___official, @NATELLANATELLA

Танцовщик Сергей Глушко, известный как Тарзан, шокировал своих подписчиков в Instagram фотографией обмазанной маслом тещи в коротком платье. Так он поздравил маму Наташи Королевой с юбилеем — Людмиле Порывай исполнилось 75 лет.

«Мама Люда! С юбилеем Вас! Оставайтесь такой же энергичной и зажигательной! Пусть беды и болезни обходят вас стороной! Счастья! Я вас люблю!» — подписал снимок стриптизер.

На фото Порывай предстала в пышном, но едва прикрывающем тело розовом платье, босоножках на шпильке и маленькой короне, украшавшей прическу. Волосы женщины, как и губная помада были ярко-красного цвета, в руках она держала букет из белых и алых роз. На тело в избытке было нанесено масло. Многие фанаты Тарзана признались, что к такому зрелищу были не готовы.

Instagram @tarzan___official

«Женщина хорошая. Но все это, как ни странно, только подчеркивает возраст»;

«Даже при моей лояльности и толерантности — это перебор»;

«Масла не пожалели, конечно», — написали комментаторы.

Людмила Порывай не впервые удивляет публику экстравагантным нарядом. Так, теща Тарзана не раз появлялась на светских мероприятиях в шляпках в виде фруктов и пирожных в сочетании с необычными платьями. В беседах с журналистами Порывай признавалась, что чувствует себя молодой и красивой, а потому не учитывает свой возраст при выборе очередного образа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о преображении Наташи Королевой — несмотря на семейные драмы и скандал с изменой супруга поклонники отмечают, что певица с каждым днем становится все краше.

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